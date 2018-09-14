Вечером 13 сентября активисты молодежного отделения ЛДПР устроили символическую церемонию прощания с ленточным бором – возле крыльца администрации Барнаула появились свечи, фотография с черной лентой и табличка с надписью: "Не простим, что не уберегли!" Перфоманс был адресован чиновникам, которые собираются вырубить 2 гектара леса под вертолетную площадку возле Краевой клинической больницы.

Документы уже готовятся – и смета на строительство, и экспертиза проекта. А это значит, что бюрократы дали добро на уничтожение "зеленых легких" Алтайского края, констатировали партийцы.

"У нас уже есть одна вертолетная площадка за Новым мостом. "Скорая помощь" доставит пациента в любую больницу в течение 15 минут. Почему бы на эти деньги не закупить новые кареты? Или потратить средства на приобретение второго вертолета – легкого, способного приземлиться возле любой больницы края. Или перенести площадку на другое место? Власть может придумывать множество обоснований для вырубки – и появление новых интересных объектов, и пополнение бюджета, и создание рабочих мест. А может просто встать на защиту леса и найти другое место для строительства. Наш ленточный бор уникален – такого больше на планете нет", — эмоционально высказалась депутат Алтайского Заксобрания Евгения Боровикова.

Как рассказал организатор акции, руководитель краевого молодежного отделения ЛДПР Захар Торычев, уже несколько недель партийцы ведут сбор подписей против вырубки. Сначала протестовали жители близлежащих улиц – Тихонова, Ляпидевского, Мамонтова. А теперь откликнулись и другие барнаульцы. Кроме того, в ЛДПР начали поступать обращения, в которых люди жалуются на "черную вырубку" соснового бора и присылают фотографии. По каждому случаю в прокуратуру направляются депутатские обращения.