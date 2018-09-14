Вечером 13 сентября активисты молодежного отделения ЛДПР устроили символическую церемонию прощания с ленточным бором – возле крыльца администрации Барнаула появились свечи, фотография с черной лентой и табличка с надписью: "Не простим, что не уберегли!" Перфоманс был адресован чиновникам, которые собираются вырубить 2 гектара леса под вертолетную площадку возле Краевой клинической больницы.
Документы уже готовятся – и смета на строительство, и экспертиза проекта. А это значит, что бюрократы дали добро на уничтожение "зеленых легких" Алтайского края, констатировали партийцы.
"У нас уже есть одна вертолетная площадка за Новым мостом. "Скорая помощь" доставит пациента в любую больницу в течение 15 минут. Почему бы на эти деньги не закупить новые кареты? Или потратить средства на приобретение второго вертолета – легкого, способного приземлиться возле любой больницы края. Или перенести площадку на другое место? Власть может придумывать множество обоснований для вырубки – и появление новых интересных объектов, и пополнение бюджета, и создание рабочих мест. А может просто встать на защиту леса и найти другое место для строительства. Наш ленточный бор уникален – такого больше на планете нет", — эмоционально высказалась депутат Алтайского Заксобрания Евгения Боровикова.
Как рассказал организатор акции, руководитель краевого молодежного отделения ЛДПР Захар Торычев, уже несколько недель партийцы ведут сбор подписей против вырубки. Сначала протестовали жители близлежащих улиц – Тихонова, Ляпидевского, Мамонтова. А теперь откликнулись и другие барнаульцы. Кроме того, в ЛДПР начали поступать обращения, в которых люди жалуются на "черную вырубку" соснового бора и присылают фотографии. По каждому случаю в прокуратуру направляются депутатские обращения.
Комментарии
анонсируйте,где проходит сбор подписей,подпишу обязательно.
Вот вы знаете, иногда жизнь можно не успеть спасти за считанные минуты, видимо, организаторы акции-в том числе и еще совсем юный Захар, который бы лучше учился,а не подобную чернуху организовывал, - с этим не сталкивались. А я сталкивалась, и считаю, что площадка должна быть максимально близко. Что касается леса - вперед, можно подсаживать новые корни, это не так страшно, как не успевать спасти жизни людям.
ну и много чего не сделали в связи с сбором подписей?
понимаете ли,Саша,дело в том,что Вы ошибочно думаете,что всех пациентов везут в ККБ. А это совсем не так.
14.09.2018 13:19
Саша
что мешало сразу строить здание с вертолётной площадкой? 21 век на дворе и бор не трогать
смысл этого медкластера, без бора?! Там скоро также будет как в городе, дышать нечем
наивные
уже все решено и будет
Тоже понять не могу, вертолётная площадка рассчитана на спасение каких людей?
Из Барнаула никак срочного больного вертолёт не заберёт, здесь только скорая помощь на обычной машине, выжил сам пациент, молодец, не более.
14.09.2018 13:26
- гость -
наивные
уже все решено и будет
да знают это все, видимо поэтому и "похороны" устроили, нам же в городе и за городом надо уже памятники ДЕРЕВЬЯМ ставить, вот были времена, центральные улицы были в деревьях, был лесной бор.....
- гость -
Тоже понять не могу, вертолётная площадка рассчитана на спасение каких людей?
Из Барнаула никак срочного больного вертолёт не заберёт, здесь только скорая помощь на обычной машине, выжил сам пациент, молодец, не более.
Краевой центр медицины катастроф Барнаула оказывает неотложную медицинскую помощь жителям Алтайского края. Он не обслуживает жителей города Барнаула.
Бор надо спасать, людей после помощи в райбольницах, уже в стабильном состоянии отправляют. Опять пилят бабло...
14.09.2018 13:30
Ируся
Спасибо понятно.
лежал четыре года назад в новой краевой, видел как вертолёт садился со стороны центрального входа на обширнейшем газоне, женщину рожать привезли с района, и ничего норм. И, кстати, места там дофигищща!
Вот делать нефиг, лучше бы работу нашли, подписания. Бездельники одним словом
ну да, так оно ловчее, на газончик то, перед больницей. Хотя хороший пример того случая, когда счет идет на минуты
люди, одумайтесь, вместо того, чтобы ловить хайп на этой теме, узнали бы сколько жизней потеряли за считанные не сэкономленные минуты!!!
Ждите пожара. Лес сгорит и вырубить можно будет спокойно.
ага, хвойный, взял и сгорел
Есть мировая практика, когда вертолетные площадки делают на крыше больниц.
14.09.2018 13:43
гость
люди, одумайтесь, вместо того, чтобы ловить хайп на этой теме, узнали бы сколько жизней потеряли за считанные не сэкономленные минуты!!!
И? Сколько же? Озвучьте!
Больше ста точно. А даже если бы цифра была 5 человек, это чьи то родные, это по вашему ничто в сравнении с 30 деревьями???
Живете в своем барнауле, можете получить помощь квалифицированную практически сразу а люди с отдаленных районов между прочим на эти вертушки молятся и знают случись что страшное - привезут и передадут врачам, а тут и правда каждая минута на счету!
как вообще можно поднимать вопрос и ставить на одни весы жизнь человека и деревья?совсем уже чтоли с ума посходили?слов нет
Боровикова эта вечно как с похмелья, по ходу не только внешне!
14-02, 14-04, 14-06
цепи для пил наточил уже?
Не, самое страшное, что они реально, на самом деле сравнивают ценность жизни с деревьями. И они верят в это, жесть
Беда не в том, что вырубают многолетний красавец бор, а в том, что не садят новый лес! Совсем не садят! Знаю одно большое лесничество на юге Алтайского края где за год не посадили ни одного деревца! Ни единого! Зато рубят - будь здоров!
Лёха и она жеСаша: сколько ваша доля в цифрах
чушь не несите
Думается мне, что случись (не дай Бог) у этих противников вертолетной площадки ситуация с родными/друзьями, они заговорят с точностью да наоборот, ну или хотя бы подумают
14.09.2018 14:09
Гостю 14-06
тихо сам с собою ты ведешь беседу. тебе бы к врачу показаться
ситуация повторяется один в один как в темах про Томенко. у одного человека резко размножается сознание и он начинает писать из под десятков ников. так и сейчас леха, ваня, местный это стопудово одно лицо будущего лесопила.
Шерлоки Холмсы я посмотрю пишут сидят
Да ну! Правда? Вот ты ууумница, аналогии сидит проводит, правду ищет....девочки, у вас все видимо совсем плохо, пмс?)))))
Кто то доплачивает за разоблачения коварных дядь?))))))
Жак если доплачивают, так зря, вы плохие сыщики))))))
Думается мне, что случись (не дай Бог) у этих противников вертолетной площадки ситуация с родными/друзьями, они заговорят с точностью да наоборот, ну или хотя бы подумают
на край один вертолет всего. Площадка за Новым мостом. каждый район края прикреплен к определенной городской больнице.Смысл лепить вертолетную площадку именно возле ККБ? Чтобы переть больного с Горы,например в Кардиоцентр?
Раз раз лепят там, видимо именно в этой больнице есть все что надо, для разных проблем и кардиология и гинекология и пульмонология и тд.
14.09.2018 14:38
14-32
Раз раз лепят там, видимо именно в этой больнице есть все что надо, для разных проблем и кардиология и гинекология и пульмонология и тд.
Вы читать умеете? Каждая больница в крае прикреплена к определенной городской.
ну вы правда пофантазируйте, живете вы к примеру немецком районе, у жены/сестры угроза выкидыша надо срочно к узкому специалисту коего на селе нет. че делать будете?молиться иль знахарку местную искать?а если всетаки полетите и воспользуетесь окаянным самолетом и он приземлит вас сначала за новым мостом, переложат вас в машину сначала потом в больницу и не дай Бог за это время что случись!че делать будете?ах да обвините всех вокруг и спросите "а че вертолетку не могли поближе построить??"
В ваших случаях просто всегда есть крайние
о чем вы говорите то?к каким таким городским больницам районные крепятся?
так-с. Открываем статистику на сайте минздрава. В неделю КЦМК вывозит около 70 человек. Краевая клиническая реально будет принимать по 70 человек в неделю? Она резиновая? Не вижу смысла строить площадку возле краевой. С мигалками в любой конец города за минуты доедут.
То есть, если у человека после ДТП в солтонском районе оторвало руку его повезут в кардиоцентр, так как район закреплён за районом?
Так как ОН закреплён за районом? Опечатался
14.09.2018 14:47
гость
о чем вы говорите то?к каким таким городским больницам районные крепятся?
не больницы,конечно. А районы и округа края. Извиняюсь.Именно потому,что в ККБ всех не впихнешь.
Может там после стабилизации состояния переводят?
куда выходить на протест? категорически против вырубки! Пусть предлагают альтернативные решения слуги народа