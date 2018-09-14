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Церемония инаугурации новоизбранного губернатора Новосибирской области Андрея Травникова состоялась в пятницу, 14 сентября.

Как сообщает "Интерфакс", принимая присягу, Травников поклялся, осуществляя полномочия главы НСО, соблюдать права и законные интересы жителей региона, соблюдать Конституцию, федеральные законы, устав и законы Новосибирской области, а также отстаивать интересы региона в целом.

Напомним, что он победил на губернаторских выборах 9 сентября, набрав 64,52% голосов избирателей.

Отметим и то, что в Барнауле церемония инаугурации избранного губернатора Виктора Томенко пройдет 17 сентября в Молодежном театре Алтая.