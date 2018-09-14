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Новости

Уникальные "ракеты-невидимки" применила Россия на учениях "Восток-2018"

, ИА "Амител"
Данные ракеты превосходят иностранные аналоги

Фото: f11.pmo.ee

В ходе маневров "Восток-2018" на полигоне "Телемба" в Бурятии военные РФ применили "ракеты-невидимки", которые превосходят по характеристикам известные зарубежные аналоги. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на начальника 76-й дивизии ПВО полковника Сергея Тихонова и канал "Звезда".

Военный рассказал, что командование решило усложнить задачу на учениях и не стало ограничиваться обычными учебными ракетами. Во время условного массированного удара российским ВС предстояло сбить специальные тренировочные копии настоящих крылатых ракет, которые могут огибать рельеф, имитаторы баллистических боеголовок, а также мишени-имитаторы ракет с использованием технологии "стелс".

Тихонов признался, что полной уверенности в том, что военные справятся с задачей, не было.

"Никаких стопроцентных гарантий успешного отражения столь массированного условного удара дать не мог никто. Дело еще и в том, что в маневрах были применены особые мишени-имитаторы ракет, с очень низкой радиозаметностью, по-другому — с технологией "стелс", "невидимки". Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет", — заявил полковник.

Тем не менее, по его словам, несмотря на сложные условия, российским расчетам и экипажам удалось отразить все ракеты, причем некоторые из них — еще на подлете.

Напомним, самые крупные в современной истории РФ военные маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября под руководством главы Минобороны Сергея Шойгу. Учения проходят на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. В маневрах задействованы свыше 300 тысяч военных, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения, а на одном из этапов в них примут участие китайские и монгольские подразделения.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.09.2018 12:24
- гость -

Ракеты-невидимки призваны больно бить по карману россиян

0  0
14.09.2018 12:29
- гость -

И в каких же характеристиках ракета-мишень превосходит зарубежные аналоги? Ее сбить труднее или легче?

0  0
14.09.2018 12:40
- гость -

Сказали лучше значит лучше, остальное военная тайна

0  0
14.09.2018 12:43
- гость -

Невидимая ракета сбила невидимую цель

0  0
14.09.2018 12:52
- гость -

надувная С-300 сбила невидимую цель выпущенную воображаемым противником

0  0
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