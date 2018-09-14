Директором Алтайского государственного краеведческого музея назначена Наталья Вакалова. Как сообщает управление по культуре и архивному делу региона, 14 сентября нового руководителя коллективу представила врио главы ведомства Елена Безрукова. Предыдущий руководитель — Ольга Падалкина — официально ушла на пенсию.

О Вакаловой известно, что она имеет общий стаж работы в сфере культуры и высшего профессионального образования 24 года. С 1994 по 2001 год работала экскурсоводом и научным сотрудником в Алтайском государственном краеведческом музее. В 2001 году перешла на должность ассистента кафедры истории и музееведения в Алтайский государственный институт культуры и искусств. В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию по теме "Становление и развитие музейного дела в Томской губернии конца XIX — начала ХХ вв.".

В мае 2007 года Наталья Владимировна возглавила муниципальное учреждение "Музей "Город". С 2016 года на базе переданного музею "Город" выставочного зала Союза художников России под руководством Натальи Вакаловой были реализованы крупные региональные и международные художественные проекты.

Алтайский государственный краеведческий музей – старейший музей Сибири. Основан к 100-летию горнозаводского производства на Алтае в 1823 году по инициативе инженера, изобретателя, начальника округа Колывано-Воскресенских заводов П. К. Фролова и доктора медицины, натуралиста, исследователя Алтая Ф. В. Геблера.

Фонд музея насчитывает более 150 тысяч единиц. Он отражает историю региона, его природные богатства с древнейших времен до современности. Основу музейного фонда составляют коллекции по истории горного дела XVIII — XIX вв., включающие раритеты российского уровня: модель пароатмосферной машины И.И. Ползунова, макет Змеиногорского рудника – "Змеевой горы", модель чеканного станка Сузунского монетного двора с набором чеканов, выполненные для музея по заказу П.К.Фролова в 1825-27 годы.



