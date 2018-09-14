Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Церемония передачи родственникам останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла в Барнауле в пятницу, 14 сентября. В августе в Алтайский край были доставлены останки трех бойцов: Гычева Зиновия Тимофеевича, Жданова Дмитрия Тихоновича и Корчагина Николая Егоровича.

Останки были найдены "Поисковым движением России" в Калининградской и Волгоградской областях. Также на церемонии родственникам красноармейца Шелкунова Тимофея была передана земля из братской могилы в Новгородской области.

Останки Корчагина Николая будут перезахоронены на кладбище с. Боровлянка Ребрихинского района, Гычева Зиновия – на Власихинском кладбище, Жданова Дмитрия перезахоронят на кладбище п. Кировский Смоленского района.