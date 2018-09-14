Фото: omskgazzeta.ru
Самолет, осуществлявший рейс s7218 "Барнаул — Москва", совершил 14 сентября вынужденную посадку в Омске по причине ухудшения состояния одного из пассажиров, сообщил порталу Amic.ru наш читатель Михаил через специальную функцию "Мобильный репортер".
"В настоящее время остальные пассажиры находятся в аэропорту Омска, ожидают предполетного осмотра воздушного судна", — рассказал собеседник.
Портал Amic.ru обратился за подтверждением этих данных в Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Информация уточняется.
Комментарии
последнее время из Барнаула предпочитаю не летать постоянно какие то задержки с вылетом и прилетом
14.09.2018 12:39
- гость -
Так ты Алросой не летай)
Такой же пассажир с плохим здоровьем?
14.09.2018 12:39
-гость -
А еще лучше дома сидеть. надежнее.
А кто знает Победа будет летать или нет с Барнаула в Москву, а то вроде по лету собирались?