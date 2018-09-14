В Барнауле подвели итоги голосования за лучшие детские сады. Напомним, горожане выбирали дошкольные учреждения, которые получат денежное вознаграждение, 9 сентября.

По словам председателя городского комитета по образованию Натальи Полосиной, лучшие детские сады выбирались по рейтинговому голосованию.

"Есть детские сады по 18 групп, есть по 14 групп. И условия неравные изначально. Было принято решение вывести коэффициент: количество проголосовавших разделить на количество детей, которые ходят в этот садик, и получится цифра, которая дает возможность оценить долю голосовавших", — пояснила Наталья Полосина.

Всего в голосовании приняли участие 70 798 человек. Места распределились следующим образом:

Центральный район:

1 место — детский сад №208 (п. Борзовая Заимка)

2 место — №9 (п. Затон)

3 место — детский сад № 30. Здесь воспитываются дети с нарушением зрения.

Железнодорожный район:

1 место — детский сад № 94

2 место — детский сад № 50 (для детей с нарушением зрения)

3 место — детский сад № 107

Индустриальный район:

1 место — детский сад № 236 (с. Власиха)

2 место — детский сад № 269 (п. Спутник)

3 место — детский сад № 230

Октябрьский район:

1 место — детский сад № 16

2 место — детский сад № 213

3 место — детский сад № 28 (п. Восточный)

Ленинский район:

1 место — детский сад № 190

2 место — детский сад № 255

3 место — детский сад № 185

"Численное количество у нас изначально было одно, а вот по количеству коэффициента получились другие результаты. Без изменений в Ленинском районе — там количество голосов и коэффициент практически совпали. Из новых детских садов победил только один, который находится в микрорайоне Спутник. Все остальные имеют достаточно солидный возраст. И то подспорье, которое они получат, поможет им пополнить свою материальную базу, а прежде всего, методическую, в которой так нуждается всегда любой детский сад", — рассказала Полосина.

Победителям перечислят деньги в течение месяца — средства должны поступить до 15 октября. Детские сады должны будут освоить их до конца 2018 года.

Напомним, из городского бюджета на все 15 муниципальных детских садов выделено пять миллионов рублей. Детсады, занявшие I, II и III места в каждом районе, получат 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Деньги смогут направить на ремонт, замену оборудования, установку видеонаблюдения, благоустройство территорий и детских площадок, оснащение современной методической литературой, приобретение компьютеров и спортивного инвентаря.

По словам Полосиной, этот конкурс будет продолжен уже в следующем году. Возможно, голосование будет проходить в интерактивной форме. Отмечается, что те детские сады, которые победили в 2018-м, исключат из списка участников.

Кстати, голосование за лучший детский сад обошлось городу примерно в 700 тысяч рублей.

"Бюллетени, афиши, которые мы готовили, чтобы объявить о конкурсе, составили примерно 350 тысяч рублей, и плюс мы должны оплатить труд людей, которые работали в выходные. Это примерно столько же", — рассказала Наталья Полосина.