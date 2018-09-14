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Апелляционный суд Швеции отменил постановление, которое блокировало инициативы украинского "Нафтогаза" по аресту иностранных активов "Газпрома" в споре по газовым контрактам. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.

Агентство напоминает, что в начале текущего года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между газовыми компаниями двух стран в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов за недопоставку объемов по транзиту. В конце мая — начале июня "Нафтогаз" сообщил, что начал взыскивать штраф через арест активов "Газпрома" в Швейцарии, Британии и Нидерландах.

"Газпром" обратился в шведский Апелляционный суд округа Свеа, который 13 июня удовлетворил ходатайство компании и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" 18 июня представил суду свои возражения по этому решению.

Апелляционный суд 28 июня оставил в силе приостановление исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля.

В конце апреля "Газпром" направил в Арбитражный суд Стокгольма документы для расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины". В июне он сообщал, что суд начал формирование трибунала по этому вопросу.