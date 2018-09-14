Фото: marionetki.net
Апелляционный суд Швеции отменил постановление, которое блокировало инициативы украинского "Нафтогаза" по аресту иностранных активов "Газпрома" в споре по газовым контрактам. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.
Агентство напоминает, что в начале текущего года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между газовыми компаниями двух стран в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.
Суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов за недопоставку объемов по транзиту. В конце мая — начале июня "Нафтогаз" сообщил, что начал взыскивать штраф через арест активов "Газпрома" в Швейцарии, Британии и Нидерландах.
"Газпром" обратился в шведский Апелляционный суд округа Свеа, который 13 июня удовлетворил ходатайство компании и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" 18 июня представил суду свои возражения по этому решению.
Апелляционный суд 28 июня оставил в силе приостановление исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля.
В конце апреля "Газпром" направил в Арбитражный суд Стокгольма документы для расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины". В июне он сообщал, что суд начал формирование трибунала по этому вопросу.
Комментарии
правильно стройте трубу потом ее Украина благополучно отожмет благодаря европейским судам
Позитифф
Ну и перекрыть хохлам , этот газопровод , совсем ! Мотивируя тем ,что хохлы не следят за техническим состоянием труб , и постоянно идут потери давления внутри украинских участков газопроводов . А для большей достоверности , привлечь вменяемых экспертов из ЕС !