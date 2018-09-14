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Золотодобывающее предприятие "Золото Курьи" в Алтайском крае задолжало 313 работникам заработную плату — после вмешательства прокуратуры проблема была разрешена.

Как сообщили в региональном правоохранительном ведомстве, прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в ООО "Золото Курьи" в части своевременности оплаты труда.

"Установлено, что за июнь 2018 года перед 313 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате в общем размере свыше 9,6 миллиона рублей. По инициативе прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", — уточнили в прокуратуре.

В адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием об устранении нарушений трудовых прав.

В данный момент долг по заработной плате перед работниками погашен в полном объеме.