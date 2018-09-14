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Золотодобывающее предприятие "Золото Курьи" в Алтайском крае задолжало 313 работникам заработную плату — после вмешательства прокуратуры проблема была разрешена.
Как сообщили в региональном правоохранительном ведомстве, прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в ООО "Золото Курьи" в части своевременности оплаты труда.
"Установлено, что за июнь 2018 года перед 313 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате в общем размере свыше 9,6 миллиона рублей. По инициативе прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Назначен штраф в размере 30 тысяч рублей", — уточнили в прокуратуре.
В адрес руководителя предприятия внесено представление с требованием об устранении нарушений трудовых прав.
В данный момент долг по заработной плате перед работниками погашен в полном объеме.
Комментарии
и зачем платить деньги британской Peter Hambro Mining PLC каким-то россиянам ...
29265 рублей на человека, очень мало для золотодобывающей отрасли
14.09.2018 13:55
- гость
Такие зарплаты у работяг в Курье. И то, только у тех кто нашел хотя бы такую работу.
13:54 высадились в Курье и начали копать, а зарплату не платят, какие же подлецы!