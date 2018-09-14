Нередко те, кто желает снизить вес, задаются вопросом — почему азиаты такие стройные? И стараются объяснить это физиологией и наследственностью. На самом деле все дело в питании. Сторонники здорового образа давно определили, что азиатская кухня больше всего подходит для похудения и поддержания тела в оптимальной форме. Чтобы разделить это мнение, достаточно вникнуть в ее особенности.
Принципы азиатской кухни:
- Небольшие размеры порций в небольшой посуде и миниатюрными кусочками.
- Слабая термическая обработка продуктов, сохраняющая максимум полезных и питательных веществ.
- Низкокалорийные первые блюда, которые положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и улучшают переваривание того, что человек употребит на второе и десерт.
- Меньше мяса, больше морепродуктов: речной и морской рыбы, креветок, мидий, других очень вкусных, полезных, низкокалорийных и не вредящих фигуре даров моря.
- Овощное изобилие, насыщающее организм и одновременно очищающее его.
- Рис на гарнир, который очищает организм от нитратов, избытка воды и соли — это способствует похудению.
- Большое количество трав, корений, пряностей и специй. Они стимулируют обмен веществ и обладают жиросжигающими свойствами.
- Отсутствие высококалорийных и жирных десертов, вместо которых японцы, китайцы и корейцы отдают предпочтение карамелизированным фруктам, фруктовым и ягодным желе.
Взяв на вооружение эти принципы, легко оставаться стройными и красивыми всегда.
Знаете ли вы, где готовят одни из самых вкусных и полезных азиатских блюд в Барнауле? Это кафе "5 специй", расположенное в торгово-развлекательном центре "Пионер". Горячие и экзотичные коробочки WOK можно приобрести на четвертом этаже ТРЦ. Также для посетителей кафе — большой ассортимент роллов, суши, супчиков и многого другого.
Что может быть лучше отдыха небольшой компанией в любимом кафе с вкусными и полезными блюдами. Приходите и проводите время в кругу близких и друзей.
г. Барнаул, Ленина проспект, 102в
сайт ТРЦ "Пионер"
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