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Информацию о вынужденной посадке в Омске пассажирского самолета, следовавшего из Барнаула в Москву, подтвердили порталу Amic.ru в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

"По предварительным данным, одному из пассажиров стало плохо. В итоге командир воздушного судна принял решение о приземлении в аэропорту города Омска. Информация о состоянии пассажира в данный момент уточняется", — отметил представитель правоохранительного ведомства.

По факту инцидента проводится проверка.