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Информацию о вынужденной посадке в Омске пассажирского самолета, следовавшего из Барнаула в Москву, подтвердили порталу Amic.ru в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
"По предварительным данным, одному из пассажиров стало плохо. В итоге командир воздушного судна принял решение о приземлении в аэропорту города Омска. Информация о состоянии пассажира в данный момент уточняется", — отметил представитель правоохранительного ведомства.
По факту инцидента проводится проверка.
Комментарии
Он был пьяный !!!! Мы пассажиры этого рейса
А вы что, до сих пор в Омске сидите?
Увы , да
Посадка была с превышением посадочной массы и неизвестно , что с самолётом сейчас ! Пока не садят ((((( мы тут с 8 утра сидим. Опоздали на стыковочный рейс в мск
Сочувствую ( Терпения вам!
А вообще странно! Кто сказал что посадка была с превышением? Б737-800 по моему может с полной заправкой садится....
Работники аэропорта сказали (((( им виднее
а/к какая?
S7! За все это время только стакан воды предложили ....
А что говорят то? Когда планируют лететь то?
Вообще-то если с самолетом че-то не так, то давно могли резервный пригнать ... (((
PS Если стыковки были тоже на S7 то они вас посадят на другие рейсы.
Кстати! Что-то мне подумалось что дело вовсе не в в посадке с превышением, а просто кончилось рабочее время экипажа! И их отправили отдыхать. Это вынужденная мера. Иначе никак. Врядли у S7 в Омске есть резервные экипажи. Это не Москва и не Новосиб.
Ведь этот экипаж сначала летел из Москвы в Барнаул, потом полетел обратно. Рабочее время итак на грани, а тут незапланированная посадка. Время увеличивается и возможно начинает превышать допустимое.
Обещают в 14.00 посадку , обидно что весь самолёт страдает из за какого то ....
в 14-00.... Хм... А присели вы там где-то в 9 утра? А для отдыха по правилам надо по моему 8 часов. Тогда моя догадка про рабочее время не верна...
Хотя это самое время для вашего экипажа сейчас то уже 100% превысило все рамки. Короче если вас повезет дальше все тот же экипаж - то он по любому должен был отдыхать.
14.09.2018 14:12
Kimi
Вы правы.
4.09.2018 13:21
Аноним
Он был пьяный !!!! Мы пассажиры этого рейса
_____________
дак он буянить стал или плохо стало ?