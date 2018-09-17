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"Прямой угол": магазин фасадных и кровельных материалов открылся в Барнауле

, ИА "Амител"
Клиенты уже успели оценить высокий уровень обслуживания и профессионализм специалистов

Фото: Amic.ru

12 сентября состоялось торжественное открытие нового магазина кровельных и фасадных материалов "Прямой угол" по адресу: улица Трактовая, 47. В настоящее время у компании также действует точка на Челюскинцев, 113.

Торжественное открытие посетили представители крупных компаний города, такие как "Металл Профиль", "Международный Аэропорт г.Барнаула им. Г.С.Титова", "Арт Кроун", "Медиа группа Торговая марка", "Союз Строителей Алтая", "Первое уличное телевидение" и другие.

Руководитель компании "Прямой угол" Артем Старыгин отметил, что решение открыть дополнительную точку продаж принято в интересах клиентов, которым не всегда удобно добираться через весь город по пробкам к основному офису компании. Появление филиала должно снять эту проблему.

На рынке Барнаула "Прямой угол" уже достаточно давно — с 2010 года. Сейчас его штат насчитывает около 50 человек. Новый магазин — это не просто офис с образцами товара. Здесь также находится склад. Поэтому шансы на то, что клиент получит именно то, что ему необходимо здесь и сейчас, возрастают многократно.

Добавим, в этот день никто не остался разочарованным — среди гостей и клиентов были разыграны многочисленные подарки от компании, а под занавес торжественной части всех ждал небольшой фуршет.

"Главными принципами работы остаются все те же — оперативность, внимательность к каждому клиенту и, конечно же, качество предлагаемых товаров", — напомнил Артем Старыгин. Кстати, первые покупатели стали подходить к магазину на Трактовой, 47 еще задолго до официального открытия. С пустыми руками из магазина не уходил никто, а многие еще и получили солидную скидку. Как рассказала порталу Amic.ru супружеская пара, этот магазин им порекомендовали знакомые. Сегодня, в день открытия, они приобрели в "Прямом угле" металлочерепицу и утеплитель. "Мы очень довольны не только ценой и качеством, но и самим уровнем обслуживания", — подчеркнули клиенты.

Менеджеры помогли покупателям определиться еще и с нужными комплектующими, параллельно рассказали об особенностях монтажа и эксплуатации. Отметим, что на любые вопросы, интересующие клиентов, всегда готовы профессионально ответить менеджеры, работающие в зале. "Мы максимально полно стараемся вникнуть в потребности наших заказчиков, чтобы предложить им именно то, что нужно: кровлю нужной толщины, фасад нужного цвета, оптимальную цену, необходимое количество товара", — подчеркнули сотрудники компании.

Кстати, управляющий Артем Старыгин рассказал, что процесс подбора персонала — едва ли не самый сложный и ответственный этап: работать остаются только самые лучшие.

Обращает на себя внимание, что компания "Прямой угол" всегда готова пойти навстречу клиентам. Например, даже если нет нужного товара на складе прямо сейчас, его готовы доставить в кратчайшие сроки. Более того, если покупатель не может забрать товар в день покупки, то компания готова предоставить для этого собственный вместительный склад. Бывают случаи, когда клиенту нужен нестандартный размер изделия. Специалисты компании "Прямой угол" в этом случае готовы все рассчитать за него.

Основная продукция, которую можно приобрести в магазинах "Прямой угол", помимо кровельных и фасадных материалов, это утеплители, водосточные системы, дымоходы, вентиляция, погонажные изделия, изоляционные материалы и многое другое. Кстати, при заказе товаров через сайт www.ugol-90.ru покупатель может рассчитывать на приятную скидку.

Офис по улице Трактовая, 47 работает с понедельника по субботу. В будние дни с 09:00 до 18:00, в выходной — с 10:00 до 14:00.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

17.09.2018 09:37
- гость -

Мемориальный камень заложили?

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17.09.2018 09:58
- гость -

Обслуживался на Челюскинцев, оплата кредиткой + 2 процента, погрузка в закрытую машину за деньги. Но часть не смогли догрузить, типа борт подведите, никуда не денется. Все чисто по русски.взял брусок и сам задвинул . Платите с удовольствием.

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