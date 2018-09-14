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В России резко подорожали автомобили Toyota

, ИА "Амител"
Внедорожники Land Cruiser подорожали сразу на 148 тысяч рублей

Фото: cars-n.com

Агентство "Автостат" сообщило о повышении цен на российскую линейку Toyota. Данные опубликованы по итогам мониторинга цен на авторынке РФ.

В частности, цены выросли на седаны: Corolla стала дороже на 22 000 рублей и теперь стоит от 997 000 до 1 403 000 рублей, а новая Camry подорожала в зависимости от комплектации от 33 000 до 44 000 рублей. Теперь стоимость бизнес-седана оценивается в 1 504 000 — 2 407 000 рублей.

За большой минивэн Alphard придется отдать на 96 000 рублей больше — от 4 563 000 до 4 917 000 рублей. При этом Alphard, несмотря на серьезный рост цены, не является рекордсменом по этому показателю.

Подорожали почти все модели из вседорожной линейки марки, в том числе недавно появившийся на рынке компактный кроссовер C-HR – он стал дороже на 33 000 рублей, и за новинку теперь придется заплатить от 1 299 000 рублей (стоимость базовой комплектации осталась неизменной) до 2 116 000 рублей.

Больше всего изменился ценник у внедорожников Land Cruiser. Некоторые комплектации популярной машины подорожали сразу на 148 000 рублей. И теперь за флагманскую модель компании Toyota в РФ можно отдать до 5 800 000 рублей – это стоимость Land Cruiser 200 с 4,5-литровым дизелем в комплектации Excalibur.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.09.2018 13:41
- гость -

рост цен составил ~2% что вполне объяснимо грядущим повышением НДС с 18% до 20% ))

0  0
14.09.2018 13:45
- гость -

ну вот.. опять я крузера в этом году не куплю

0  0
14.09.2018 14:02
- гость -

На пенсии будешь покупать

0  0
14.09.2018 14:09
- гость -

аха, это еще 13 леееттт:\

0  0
14.09.2018 14:17
- гость -

аха, это еще 13 леееттт:\

я дико извиняюсь, это по новому стилю или по старому...

0  0
14.09.2018 14:44
- гость -

по новомууууу:\

0  0
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