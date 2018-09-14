Фото: beltsymd.ru

Алтайский край, который на этой неделе уже успел пережить первый снег, на предстоящих выходных ожидает весьма неплохая погода.

Согласно информации регионального Гидрометцентра, в ночь на субботу, 15 сентября, температуры составят +7...+12 градусов, местами возможен дождь.

Днем 15 сентября будет преимущественно без осадков, а воздух прогреется до +17…+22 градусов.

При этом ожидается весьма ощутимый ветер, скорость которого будет достигать при порывах 17 метров в секунду.

В ночь на воскресенье за окном будет +5...+10 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

Днем по краю также вероятны кратковременные осадки. Температура 16 сентября составит +15...+20 градусов. При этом будет все так же ветрено.