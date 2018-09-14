Фото: icuccok.hu

Объявления о продаже новых iPhone начали появляться на сайтах Avito и "Юла" еще до презентации. За день до официального представления устройств на площадке появилось свыше десяти объявлений, а позднее их количество превысило сотню, при этом самое дорогое объявление оценивается в полмиллиона рублей. Количество поисковых запросов о новинках от Apple за неделю с 5 сентября выросло в 14 раз, с конца августа – в 30 раз, а в день премьеры новых аппаратов – в 2,5 раза по сравнению с предыдущим днем. Всплеск интереса подтверждает и представитель "Юлы", пишут "Ведомости".

12 сентября Apple презентовала три iPhone нового поколения: флагманский iPhone XS и самый большой за историю компании iPhone XS Max с экраном 6,5 дюйма, а также бюджетную версию iPhone XR. Россия не попала в первую волну стран, где продажа устройств начнется уже 21 сентября. XS и XS Max появятся у российских ритейлеров лишь 28 сентября, а модель XR – вместе со всем миром 26 октября.

В зависимости от памяти и диагонали экрана XS/XS Max обойдется пользователям в 87 990 – 127 990 рублей. XR с разной памятью будет стоить 64 990 – 77 990 рублей.

Тем, кто не хочет ждать неделю, перекупщики предлагают флагман с наценкой. Средняя стоимость премиальной модели iPhone XS Max на "Юле" – 160 700 рублей, она варьируется от 155 000 (за модель с 64 ГБ памяти) до 180 000 рублей (512 ГБ). Средняя цена предзаказа на iPhone XS составила 136 650 рублей. А на бюджетную модель iPhone XR – 85 000, то есть наценка составила в среднем 31%, сообщил представитель "Юлы". Продавцы обещают привезти телефоны из США, Германии или Гонконга уже 22 сентября.

На Avito цены еще больше отличаются от официальных. На iPhone XS они начинаются от 97 000 рублей, однако некоторые предложения достигают 150 000 рублей. iPhone XS Max с самым большим объемом памяти продают еще дороже – цены доходят до 250 000 рублей.

На Avito самая высокая цена на iPhone Xs Max равна 500 000 рублей. Автор объявления из Москвы обещает привезти смартфон с памятью 512 ГБ из Китая 2 октября – лишь в этой стране новые iPhone будут оснащены слотом для двух sim-карт. В разговоре с изданием продавец отметил, что даже не берет предоплату. Он привезет не так много смартфонов, а спрос большой: лишь за один день ему позвонили десять человек.

При этом ритейлеры считают, что высокая цена сбавит аппетиты поклонников Apple. Ажиотажного спроса они не ожидают, но уверены, что товар найдет своего покупателя.