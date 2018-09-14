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Археологи нашли следы древнейшего пива, которое варил человек. Об этом сообщает портал N+1.

Уточняется, что в Израиле в пещере Ракефет на горе Кармель обнаружили "остатки ферментированных зерен пшеницевых растений, из которых 13,7-11,7 тыс. лет назад, по-видимому, готовили солод".

Находку сделали в погребениях натуфийцев — их культура существовала на территории современных Израиля, Сирии и Ливана порядка 11,5-14,5 тыс. лет назад. Предполагается, что именно натуфийцы могли основать Иерихон, один из самых древних городов мира. Также они одними из первых начали готовить хлеб — около 14 тысяч лет назад.

Ранее предполагалось, что первое пиво начали варить египтяне, а также жители Месопотамии и Китая около 5-6 тысяч лет назад. Однако натуфийцы, судя по всему, варили пенный напиток намного раньше. Ученые изучили жернова, обнаруженные в пещере, на которых были найдены "гранулы крахмала и фитолиты растений из семейства просовых (Panicoideae), трибы пшеницевых (Triticeae), овса (род Avéna), семейства бобовых (Fabaceae)". При этом некоторые гранулы "Носили следы ферментации" – это означает, что из них делали солод для пива. По мнению экспертов, натуфийцы варили пиво в ритуальных целях.