Глава Каменского района может получить 360 часов обязательных работ

Главе Каменского района Федору Найдену предъявлено обвинение в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Информация об этом размещена на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, руководитель одного из КФХ на территории Каменского района занимался производством и реализацией хлебобулочной продукции, в том числе в муниципальные детсады. В октябре 2017 года глава района, используя свое служебное положение, через третьих лиц выдвинул руководителям дошкольных учреждений требование о прекращении закупок продукции у данного предпринимателя и оплаты уже поставленных ею в детские сады товаров.

Кроме того, он дал распоряжение Управлению образования района о незамедлительном заключении договоров поставок продукции и осуществлении закупа товаров для МБОУ на 2017-2018 годы у КФХ, которое возглавляет его родственница.

В итоге Федор Найден обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ (то есть ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя, а равно незаконное ограничение самостоятельности и иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения).

Стоит отметить, что уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В настоящее время Федор Найден находится под подпиской о невыезде. Решением суда он отстранен от занимаемой должности на время предварительного расследования. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Максимальное наказание, которое грозит Найдену, не выглядит слишком суровым. Это может быть штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до 1,5 лет, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов.