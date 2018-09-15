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Десятилетняя история одного из самых популярных проектов на ТВ "Универ" подходит к концу, зрители по всей России смотрят чем же закончится культовый сериал на ТНТ. Актеры проекта Юлия Франц, Александр Стекольников, Григорий Кокоткин и Константин Шелягин — в последний раз в составе сериала "Универ" о ностальгии, первом гонораре и закрытом актерском чате.



- На что потратили первый гонорар за съемки в "Универе"?



Юлия Франц: "На ремонт своей машины".

Александр Стекольников: "На отдых в тёплых краях!"

Григорий Кокоткин: "На еду. Это было в 2011 году, я тогда еще был бедным студентом".

Константин Шелягин: "Я с детства весьма бережливый, привык откладывать денежку. Актерская профессия — это ведь не самый легкий заработок. Когда начинаешь работать, понимаешь, как тяжело они достаются. "Легкие" деньги трачу легко, а вот "тяжелые" берегу. На первый гонорар свозил семью в Грецию на отдых. На острове Крит мы оттянулись".



- Если бы "Универ" снимали во Вселенной Marvel, какое супергеройское имя носил бы ваш персонаж?



Юлия Франц: "Думаю, я тогда была бы одним из самых счастливых людей на свете. Назвала бы ее Джулиандра, к примеру!"



Александр Стекольников: "Человек-молекула".



Григорий Кокоткин: "Киселятор!"



Константин Шелягин: "Муравей Иваныч. Человек-гоп. Четочник. Лорд. Бита! Что-нибудь такое. Иваныч Нот Бэд".





- И какая суперспособность у него была бы?



Юлия Франц: "Знала бы все языки мира, умела бы летать... а можно сразу несколько суперспособностей?!".

Александр Стекольников: "Он бы расщеплял врагов на молекулы!"

Григорий Кокоткин: "Умел бы превращаться в пивную кегу и мочить пивом всех злодеев".

Константин Шелягин: "Он бы выманивал деньги из карманов взглядом. Пил бы пиво без помощи рук. Грыз семечки силой мысли. А еще мегамозг, придумывавший аферы и махинации — по завоеванию универа, мира или хотя бы зачета".



- Есть ли у вас преданный фанат, с которым вы стабильно общаетесь?



Юлия Франц: "Не очень знаю, что такое "фанат". У меня это слово ассоциируется с болезненным отношением к артисту. У меня таких нет. Есть поклонники, с которыми я общаюсь. Я всегда открыта к общению, если оно носит приятные впечатления и обмен информацией".

Александр Стекольников: "Моя жена".



Григорий Кокоткин: "Мои главные фанаты — мои родные".

Константин Шелягин: "Есть фанатки, с которыми общаюсь постоянно. Стабильно пишут красивые девушки и женщины. Есть несколько пацанов. Один из них поставляет мне браслеты. Фанат — не очень верное слово. Зритель, которому нравится мое творчество, вот так, мне кажется, лучше. А зритель, который всегда со мной остается честным и поддерживает в любой ситуации — это мама. Самый первый, постоянный зритель. Отзывается о работе предельно откровенно".





- Чего или кого вам порой не хватало на съемочной площадке "Универа"?



Юлия Франц: "Моим основным партнером на площадке был Стас Ярушин. И я радовалась, если у нас были совместные сцены. Это человек с прекрасным чувством юмора, мой прекрасный друг. С ним настолько легко и свободно было работать, что... даже не знаю, чего мне могло не хватать".

Александр Стекольников: "На съемках не хватало натурных объектов. Выезд из павильона, локации на природе".

Григорий Кокоткин: "Нам хватало всего!"

Константин Шелягин: "Свежих ягод! Зимой — роз. А так... все было. Иногда, может быть, не мешало выспаться. Графики иногда были тяжелыми: приезжаешь домой ночью, учишь текст, с утра мчишь на 12-часовую смену. Я поддерживал себя в такие моменты чайком, пуэром — он давал энергию. Поэтому не хватало сна. Но я считаю вообще-то, что сон вредит. Чем меньше спишь, тем больше времени занято работой — и жизнь интереснее. Я в этом смысла работяга. Если интересно, можно работать в любых условиях и кайфовать. Я кайфую от творческого процесса".



- Что вы чувствовали в последний съемочный день? Как-то отмечали это событие? Собирались всей группой?



Юлия Франц: "Тот день был довольно грустным. Потому что я очень полюбила наш коллектив. Такого я больше пока еще не встречала: дружелюбная атмосфера на съемочной площадке, много юмора, заряд положительной энергией. Когда отмечали последний съемочный день, я была, к сожалению, на "Кинотавре" и все время вспоминала ребят и думала: "Боже, лучше бы я сейчас была с ними и отмечала этот грустный праздник!"





Александр Стекольников: "Чувствовал и грусть, и радость одновременно. Грустно расставаться с классной командой. Радостно, потому что начинается нечто новое в моей жизни".



Григорий Кокоткин: "Чувствовал грусть. У нас была "шапка" (заключительная вечеринка в последний съемочный день, — прим. ТНТ) по завершению проекта, где мы все грустили, но по-доброму".



Константин Шелягин: "Да, у нас была "шапка". Сейчас на это, несмотря на название, никто не скидывается. Оплачивают продюсеры. Обычно это проходит красочно и ярко. Но расставаться, конечно, было грустно. У нас сложился классный коллектив за 10 лет работы (моего опыта там пять). Общаемся семьями, ребята знают меня лучше, чем я сам. И слезы на глазах наворачивались, да! С хорошим всегда тяжело прощаться. А "Универ" — это эпоха. Мы не называли это работой. Вечеринка и веселье, кайф от творчества.

С Иванычем расставаться тоже было непросто. Он ведь родился, менялся, начал жить своей жизнью. Мне до сих пор его иногда не хватает. Кстати, я забрал с площадки биту, на которой расписались коллеги. А еще четки и кепку. Так что теперь у меня дома ивановский набор. Переодеваюсь в него ради ностальгических чувств".



- Есть ли у вас общий чат в мессенджере и продолжит ли он свое существование?



Юлия Франц: "Есть, продолжаем общаться, поздравляем друг друга с праздниками, шуточки запускаем".

Александр Стекольников: "У нас есть чат? А, конечно, есть. Правда, кое-кто его уже покинул в добровольном порядке".

Григорий Кокоткин: "Чат есть, но сообщений все меньше".



Константин Шелягин: "Да. Иногда там шутим. Конечно, уже нет дикого числа сообщений и юмора со съемочной площадки. Проект отснят. Но мы поздравляем друг друга с разными событиями: например, рождением ребенка Анечки Хилькевич — дочери Машеньки и день рождения Анечки Кузиной. В эти дни группа в вотсапе "взрывается". Мысли, шутки пишем туда до сих пор. Общение поддерживаем".





- По чему вы будете скучать больше всего?

Юлия Франц: "Больше всего — по утрам, которые мы проводили в гримерке, готовясь к съемочному процессу. Смеялись, шутили обсуждали новости, фильмы, сплетни и так далее. Это было лучшим началом дня!"

Александр Стекольников: "Буду скучать по нашей команде".

Григорий Кокоткин: "По атмосфере, которая была на площадке".

Константин Шелягин: "Если начать пафосно, то по семье. Действительно, наш коллектив стал большой и теплой семьей. По образу Иванова — тоже, это близкий и родной мне персонаж. Буду скучать по декорациям, блоку. По "Универу" в целом. Это некая жизнь, из которой мы выпустились. Огромная жизненная и профессиональная школа, помогающая до сих пор. Потому я говорю спасибо продюсерам, поверившим в меня в какой-то момент. Спасибо за этот шанс. Благодарю авторов, режиссеров и канал ТНТ, который верит в этот проект. Говорю "спасибо" всем, потому что в трудный момент меня поддерживали. Чему-то учился я, чему-то меня учили. По четырем годам счастья и любви буду скучать. Вот говорю сейчас, а на глазах — слезы. Огромное спасибо всей семье "Универа"! Буду скучать по вам сильно. Навсегда ваш, Иванов".

Смотрите "Универ", финальный сезон, с понедельника по четверг в 20.30 на ТНТ