Фото: rdk-ershov.srt.muzkult.ru

Первый краевой молодежный фестиваль авторской песни "Шире круг" состоится в Барнауле 6-7 октября.

Мероприятие пройдет в рамках проекта" Творческая мастерская эстрадной авторской песни "Шире круг". Его организаторы - Алтайская краевая общественная молодёжная творческая организация "Браво", при поддержке администрации Ленинского района города Барнаула и КГАУ "Краевой дворец молодежи".

К участию бесплатно приглашаются все желающие. Для этого конкурсантам нужно отправить заявку и аудиозапись своих песен на почту: shirekrug.brn@gmail.com или поучаствовать в прослушивании 30 сентября в Краевом дворце молодежи (ул. Юрина, 204 В).

Подчеркивается, что фестиваль проводится с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.