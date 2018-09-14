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Экс-сотрудница Госстройнадзора Светлана Шенгерей стала двенадцатой фигуранткой уголовного дела о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на Центральный районный суд города Кемерово.

Следствие просит заключить новую фигурантку под стражу. В чем ее обвиняют — не уточняется.

Напомним, жертвами пожара в ТЦ "Зимняя вишня", который произошел 25 марта, стали 60 человек, большинство из которых дети.

Следствие установило, что в ТЦ не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

Фигурантами дела стали 11 человек, в том числе собственники и управляющие зданием, охранник, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

Здание "Зимней вишни" снесли, территорию приводят в порядок. На месте ТЦ хотят построить большой мемориальный сквер в память о жертвах пожара.