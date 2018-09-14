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Приговор вынес суд в Алтайском крае в отношении мужчины, смертельно ранившего своего знакомого на охоте.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых оказался 47-летний житель Шипуновского района, которому инкриминировали часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Установлено, что 23 сентября прошлого года вблизи села Урлапово в ходе охоты 41-летний мужчина во время загона лося изменил оговоренную заранее траекторию движения.

"Услышав шорохи в предполагаемой стороне движения зверя, обвиняемый произвел выстрел из охотничьего ружья. В результате полученного ранения потерпевший скончался при доставлении в медицинское учреждение", — констатируют в СКР.

В ведомстве добавляют, что мужчина, пытаясь избежать ответственности, рассказал, что ружье во время случайного падения ударилось о землю, от чего произошел выстрел. Впрочем, данная версия была опровергнута, а обвиняемый изменил свою версию и дал признательные показания.

В итоге суд приговорил его к одному году ограничения свободы.