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Два шпиона из России были задержаны на территории Нидерландов и отправлены на родину. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на NRC Handelsblad.

Уточняется, что инцидент произошел в начале года, однако СМИ узнали о нем лишь в сентябре. Точная дата задержания шпионов не называется.

Источники издания сообщили, что шпионы якобы собирались попасть в швейцарскую лабораторию в городе Шпиц. Она занимается в том числе расследованием отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.