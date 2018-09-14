Фото: royal-flags.co.uk
Два шпиона из России были задержаны на территории Нидерландов и отправлены на родину. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на NRC Handelsblad.
Уточняется, что инцидент произошел в начале года, однако СМИ узнали о нем лишь в сентябре. Точная дата задержания шпионов не называется.
Источники издания сообщили, что шпионы якобы собирались попасть в швейцарскую лабораторию в городе Шпиц. Она занимается в том числе расследованием отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Комментарии
Шпиёны, шпиёны, кругом одни шпиёны.
Мир сошёл с ума. Ля-ля-ля-ля...
"Уточняется, что инцидент произошел в начале года"
"шпионы якобы собирались попасть в швейцарскую лабораторию в городе Шпиц. Она занимается в том числе расследованием отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии."
"Отравление" когда было? 4 марта.