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20-тонную партию винограда не позволили ввезти в Алтайский край из Казахстана, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Партия была остановлена на Славгородском фитосанитарном контрольном посту.

"Гражданин Республики Казахстан ввозил на грузовом автомобиле подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска без маркировки на упаковке, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере, что не позволяет идентифицировать ввозимую продукцию и установить место ее происхождения", — уточняют в надзорном ведомстве.

В итоге вся продукция была возвращена в Республику Казахстан.