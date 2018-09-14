Фото: youtube.com

Минобороны показало, как российские ПВО отразили "массированную атаку" уникальных ракет-невидимок. Об этом пишет "РИА Новости".

Отмечается, что отражение "ударов" проходило в рамках учений "Восток-2018". Расчеты радиолокационных станций выявили свыше 30 воздушных целей, которые выполняли полет в широком диапазоне высот и скоростей. Данные о них были переданы на командные пункты зенитных ракетных систем и комплексов С-400, С-300, "Бук", "Тор" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". В результате все цели удалось обнаружить и ликвидировать.

Напомним, что в ходе маневров на полигоне "Телемба" в Бурятии военные применили особые мишени-имитаторы ракет с технологией "стелс".