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Общий уровень газификации жилья в Барнауле достиг 27,6%, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Всего с начала этого года в краевой столице газифицировали 601 квартиру. В данный момент в региональном центре продолжается реализация муниципальной программы "Газификация города Барнаула на 2015-2020 годы".

В этом году за счет средств городского бюджета было завершено строительство двух объектов: газовые сети низкого давления по улицам Стрелецкой, Сибирской, Волжской, Ржевской, пер. Проходному и газоснабжение жилых домов по улицам Мусоргского, Зоотехнической. Объекты готовят к вводу в эксплуатацию.

"В течение восьми месяцев из средств городского бюджета на газификацию направлено 3 млн 388 тысяч рублей. На использование природного газа переведены три отопительных устройства, газифицирована 601 квартира, построено более 14 километров газовых сетей. Общий уровень газификации жилья в Барнауле достиг 27,6% — всего к природному газу подключены 72 385 квартир", — уточняют в мэрии.