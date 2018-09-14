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Украинский лидер Петр Порошенко в пятницу, 14 сентября, назвал закрепление в Конституции курса страны в НАТО еще одним поводом "помахать ручкой Москве". Об этом пишет "РИА Новости".

Ранее глава Украины внес в Раду законопроект о внесении изменений в конституцию, закрепляющий в Основном законе курс страны в ЕС и НАТО. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вопрос размещения военных баз НАТО в стране может быть поднят непосредственно перед вступлением Украины в альянс. Он отметил, что перед этим власти будут менять конституцию.

"Инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции – это не только сигнал обществу о твердости намерений, это еще намерение лишний раз помахать ручкой Москве. До свидания, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес. Это месседж и нашим западным партнерам, которые неоднократно нам говорили, что двери открыты", — заявил президент Украины на конференции YES.

Агентство отмечает, что Порошенко ранее уже "окончательно прощался" с РФ. Так, подобное заявление звучало в январе, когда глава Украины говорил о введении безвизового режима между Украиной и странами ЕС. Такое же заявление он делал в мае 2017 года — после того, как Совет министров ЕС одобрил решение о предоставлении Киеву безвизового режима. Порошенко тогда отметил, что Украина окончательно "оформила свой развод" с Москвой. Через неделю он заявил, что страна возвращается в "европейскую семью" и говорит "последнее "прощай" советской и российской империям". Перед получением безвиза в июне он почти повторил ту же фразу.