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Семьям Алтайского края выплатили более 148 миллионов рублей в связи с рождением первого ребенка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Краевые власти уточняют, что по состоянию на 14 сентября этого года право на ежемесячную выплату определено 2727 семьям.

"Из федерального бюджета им произведены выплаты на общую сумму более 148,3 миллиона рублей. В регионе размер ежемесячной выплаты в текущем году составляет 9434 рубля, 1,5-кратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения — 15 003 рубля", — говорится в сообщении правительства.

Ранее портал Amic.ru неоднократно сообщал, что выплаты для семей, в которых родились первые дети, были введены в качестве меры соцподдержки по инициативе Владимира Путина с 1 января 2018 года.