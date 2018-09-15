Барнаул признан самым безопасным городом в Сибири. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала поиска недвижимости Domofond.ru. Специалисты опросили около 60 тысяч человек по всей России, чтобы узнать, как они оценивают безопасность жизни в своих городах.

Участникам опроса в 150 городах предложили оценить утверждение: "Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток" по шкале от 1 до 10. По результатам опроса, в полной безопасности в своем городе себя чувствует только каждый пятый россиянин, а средняя оценка по стране составила 6,7 балла. Самым безопасным городом России стал Грозный (9,4 балла из 10 возможных), а самым опасным для жизни — Новочеркасск.

Что касается сибирских городов, то безопаснее всего, если верить результатам соцопроса, живется барнаульцам. Краевой центр занял 57-ую строчку в рейтинге (суммарная оценка — 6,8 баллов). Бийск расположился на 84-м месте (6,6 балла), а Рубцовск — на 147-м (5,4 балла).

Для сравнения, Новосибирск в рейтинге безопасности занял 100-е место (жители оценили его на 6,5 балла). Довольно высоко оказался Томск (на 62-м месте) и Кемерово (на 90-м). А вот Омск местные жители оценили не столь оптимистично — всего лишь 128-ая строчка рейтинга.

Отметим, что безопаснее всего чувствуют себя жители юга России. Помимо Грозного, занимающего второй год подряд первую строку, на втором и третьем месте находятся города Краснодарского края — Анапа (8,5 балла) и Геленджик (8,5 балла).