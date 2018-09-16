Жителей Барнаула будут привозить на автобусах бесплатно на "Кубок чемпионов" по гребле. Всех желающих будут отвозить 22 сентября с 15.00 до 21.00 каждые 15 минут автобусы от МТА (пл.Октября) до Гребного канала.

21 и 22 сентября в Барнауле на гребном канале под эгидой ICF состоятся международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ "Кубок чемпионов". Состязания подобного формата в мире ещё не проводили. На коммерческом турнире соберутся самые титулованные спортсмены. Турнир будут транслировать в прямом эфире на телеканалах "Евроспорт" и "Матч ТВ". Комментатором станет Дмитрий Губерниев.

На эти соревнования в Барнаул приедут суперзвёзды мировой гребли из 24 стран мира. Это 34 зарубежных и 14 российских гребцов. В "Кубке чемпионов" будут участвовать только победители и призёры чемпионатов мира и Олимпийских игр.