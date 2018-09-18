Несмотря на то, что сегодня на рынке существует большое количество современных материалов и технологий строительства, здания из кирпича по-прежнему в цене. Прочность и долговечность, морозостойкость и экологичность, универсальность и пожаробезопасность – эти достоинства кирпичных домов делают их востребованными во все времена. Тем, кто ищет теплое и качественное жилье из проверенного временем материала в Барнауле, стоит присмотреться к новому 16-этажному дому на Павловском тракте, 295 а: выполненный из кирпича и расположенный в благоустроенном квартале, он выгодно отличается от многих других новостроек нашего города.

КВАДРАТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА

Новый односекционный 16-этажный дом, расположенный в границах улиц Сиреневая, Взлетная, Ускова и Павловский тракт, непременно оценят семейные пары и просто любители комфорта. Во-первых, квартиры здесь могут похвастаться не только современными планировками, но и большой квадратурой: однокомнатные квартиры имеют площадь 50 м2, двухкомнатные – 67 м2 и трехкомнатные – 120 м2. Во-вторых, немаловажным преимуществом дома является его расположение в благоустроенном квартале с развитой инфраструктурой: в шаговой доступности находится новый детский сад, достраивается школа. И, наконец, здесь созданы все условия для автовладельцев: к дому прилегает подземная гараж-стоянка, а также есть две стоянки для временного хранения автомобилей.

УХОЖЕННЫЙ ДВОР

Еще одно бесспорное преимущество жилого дома на Павловском тракте, 295 а – уютная дворовая территория, включающая площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий физкультурой и хозяйственных целей. Все тщательно продумано и грамотно подобрано — вплоть до материалов: проезд, отмостка здания, площадки для сушки и чистки домашних вещей, места для отдыха, дорожки, стоянки временного хранения автомобилей имеют асфальтобетонное покрытие, площадка со стороны входа, тротуар вокруг дома – плиточное покрытие, а площадки для игр детей и занятий физкультурой сделаны из спецсмеси. Все покрытия, кроме физкультурной площадки, обрамлены бортовым камнем, а свободная от застройки территория засажена газонной травой, деревьями и кустарниками – словом, здесь есть все, что нужно для комфортной и счастливой жизни.

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