Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Житель Барнаула пожаловался на внешний вид общежитие №3 по адресу Эмилия Алексеева 6. Видео появилось в социальной сети. Вешний вид здания, которое было построено еще в 1955 году и последние 30 лет не ремонтировалось, не радует глаз не только студентов, но и руководства университета. Сейчас в общежитии проживают около 200 человек, которым обещают улучшить жилищные условия уже в 2019 году.

Как пояснил Amic.ru начальник управления внеучебной и воспитательной работы АлтГУ Антон Целевич, здание находится в собственности Алтайской академии гостеприимства, АлтГУ его просто арендует. Однако, согласно законодательству, вуз не может провести капитальный ремонт объекта. При этом университет старается хоть как-то улучшить жизнь своим студентам. В частности, заменили протекавшую кровлю, все трубы в подвале, отремонтировали цоколь, главную лестницу. Постепенно ремонтируются комнаты, туалеты и душевые, коридоры. На все это университетом уже израсходовано несколько миллионов рублей. Всего в общежитии №3 проживают около 200 студентов. Практически все — учатся на коммерческой основе. Ежемесячная плата за проживание — самая маленькая среди всех общежитий вуза — 472 рубля. Многим студентам нравится атмосфера сталинской постройки, высокие потолки, просторные комнаты, и они не готовы даже переезжать в открывшийся недавно комплекс "Универ-сити".

Сейчас руководство опорного вуза готовит все документы, чтобы забрать здание общежития №3 в собственность. После этого будет проведен косметический ремонт: в первую очередь заменят все деревянные окна и двери. Также в планах отремонтировать фасад.

"Мы вышли с инициативой, чтобы оно было передано нам. Сейчас собран весь комплект документов. В Министерстве образования и науки Алтайского края обещают завершить всю процедуру либо к концу нынешнего года, либо в начале следующего. Как только это произойдет — мы будем иметь право осуществлять капитальные вложения в это здание", — сообщил Антон Целевич.

Он отметил, что сейчас в классическом вузе обучаются около 15 тысяч студентов. Из них около 1,5 тысяч — иностранцы. Мест в общежитиях на всех не хватает, но проблему обещают решать постепенно. Так в мае был открыт корпус самого современного общежития в Сибири — "Универ-сити" на улице Червонной. В двух зданиях в 14 и 16 этажей проживают более тысячи студентов.

Общая высота зданий комплекса – более 45 метров, общая площадь – 21,5 тысяч квадратных метров и в целом 30 этажей. В одной секции размещено по три комнаты от 19 до 25 квадратных метров. Они рассчитаны на двух и четырех студентов. Также на каждом этаже для удобств учащихся будут открыты небольшие прачечные. В одном из корпусов заработает тренажерный зал. Строители позаботились о современных цифровых технологиях – в комнаты общежитий будет проведен высокоскоростной интернет и кабельное телевидение.