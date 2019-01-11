В прошлом старший тренер сборной России по кикбоксингу, вице-президент народного фонда поддержки и развития науки, культуры и спорта "Созвездие", член Общественной палаты Алтайского края, врач-психиатр. Сегодня бизнесмен Андрей Степурко — эксперт по проработке внутренних сдерживающих программ человека.

— Вы записываете видео о счастье, ведете тренинги на эту тему. Вы счастливый человек?

— Ну, наверное, на 100% назвать себя счастливым невозможно. И, тем не менее, ты находишь в этой жизни те вещи, которые тебе нравятся, от которых ты получаешь удовольствие и вдохновение. Это, наверное, главное.

— А что есть составляющие счастья в вашей жизни?

— Когда ты удовлетворен тем, чем ты занимаешься: удовлетворение бизнесом, делом, хобби своим, семьей, детьми, внуками, и если у тебя колесо баланса пусть не на все 100%, а хотя бы на 70-80%, ты ровно едешь по дороге жизни, то я могу считать, что да, это успешный путь — спокойный и уверенный.

— Когда-то вы были активным общественником, я бы даже сказала, политическим деятелем, у вас послужной список очень активный, и потом в какой-то момент вы полностью поменяли концепцию. Что произошло?

— Вы знаете, когда ты востребован и ты нужен обществу, ты делаешь очень многое, и я считаю, что предыдущий состав палаты как раз и был таким — центристским, спокойным, разумным, и провел огромную работу. Но когда эта работа никому не нужна, ты понимаешь, что у тебя есть гораздо более приятные моменты в твоей жизни — следить за своим здоровьем, хобби, провести лишнюю тренировку с детьми, побыть дома, поиграть в хоккей — в общем, уделить себе время либо уделить именно тем вещам, которые для тебя на сегодняшний день важны в саморазвитии, в личном росте. Соответственно, конечно, расставляешь приоритеты.

— Получается, вы вернулись к тому, чему учились?

— В большей степени да, я возвращаюсь в специальность сейчас, и в этой специальности вновь делаю шаги.

— Что вы делаете в специальности? Как называется то, что вы проповедуете?

— Я всегда проповедовал здоровый образ жизни и гармонию человека. Просто через различные формы, в которых ты пребываешь и развиваешься. На первом этапе ты развиваешься физически, потом ты развиваешься душевно, понимая этот мир, потом — духовно, хотя дух находится с тобой всегда рядом. Глубоко погрузившись в славянскую культуру, в русский язык, где обозначена истина присутствия человека на земле, и осознав, что обозначения букв "аз", "Бога", "ведать" очень отличаются от "арбуз", "барабан" и "ворона", я начал понимать, что это, наверное, сегодня важнее для нашего общества — образовательные проекты, через которые ты можешь донести смысловую нагрузку нашей жизни, в которой мы пребываем. Многие люди элементарно не умеют читать по-русски. Мы не смотрим слова и не понимаем, что они обозначают, мы не понимаем слово "благословление", которое было на Руси, когда ребенок или муж уходил на работу, а жена говорила: "Благословляю тебя". Тем самым она желала блага, которое он должен совершить в течение дня. А он, принимая это благо и с ним уходя на работу, действовал профессионально и от души, создавая свои продукты — ремесленнические, на поле. То есть он создавал продукт, который делал от сердца, от души, делал на "ять" — то есть на все 100%, которые мог себе позволить. И когда он это делал от души, общество говорило "Благодарю тебя" — оно возвращало ему то благо, с которым он ушел из дома, и, соответственно, к концу вечера он благодарил мир, благодарил жизнь, и жена, встречая его, говорила: "Какой ты у меня молодец, как я горжусь тобой за то, что ты создаешь именно то, что очень важно для других людей". Поэтому сегодня наступает момент, когда нужно создавать продукты от души и от сердца независимо от того, чем бы ты ни занимался: создаешь ли ты мебель или что-то еще.

— А сегодня?

— Сегодня, может быть, наступил момент, когда очень важно возрождать культуру, традиции, язык нашего великого народа, потому что здесь и находится кладезь той идеологии, которая очень важна сегодня для каждого человека, чтобы быть успешным, счастливым, и даже если ты заказал себе на эту жизнь скорость 30 км/час, то, соответственно, тебе надо осознать, что это та скорость, которая позволяет тебе внимательно смотреть по сторонам. И не надо стремиться к скорости в 100 км/час. Сегодня, к сожалению, многие инструментарии и многие направления предлагают человеку: есть 100 км/час, все могут быть богатыми, счастливыми по щелчку. Этого нет: если кармически ты не смог заработать себе эти 100 км/час в предыдущих воплощениях, то, соответственно, тебе очень трудно это осознать. А мы же не говорим: ты живешь вечность. Ты приходишь раз за разом, ты играешь в игру под названием "жизнь" — все это знают, но не придают значения. Поэтому тут очень важно осознать: ты как человек до 7-го колена, создавая продукт и благо, передаешь своим наследникам и оставляешь еще и себе.

— Как наши предки?

— Наши предки очень хорошо это понимали, знали и осознавали, что если я делаю добро, то это добро накапливается в меня, мало того, когда я возвращаюсь домой, когда есть "этот свет" и "тот свет", мы приходим на "этот", а возвращаемся на "тот". В русском языке об этом говорится, но мы почему-то опять не задумываемся. Наши предки знали, что, возвращаясь на "тот свет", ты предстаешь перед очами нашего Творца, и он тебе задает простой вопрос: "Ну что, сынок или дочка, что ты делал-то на земле? Сколько ты блага там создал? Сколько его у тебя?". Вот здесь возникает вопрос: насколько я создавал это благо, насколько я был успешным, счастливым человеком, делал продукцию на все 100%, от души, от сердца и помогал другим людям, вдохновлял их на изменения или на понимание себя как человека, живущего на земле?

— У многих людей даже не возникает этот вопрос к себе...

— Этот вопрос очень часто возникает, когда люди попадают в онкологию — вот сразу мы вспоминаем Бога, когда у человека проблемы в жизни, ЧП, трудности, травмы. Мы его не помним, когда у нас все хорошо, и все-таки важно помнить, что мы "со-творцы" ему, и мы как "со-творцы" творим свою реальность, творим свой сегодняшний и завтрашний день, живя здесь, и, соответственно, создаем то, с чем мы приходим — то благо, которое важно для людей, для развития, для мира.

— Довольно часто можно услышать рассуждения о карме.

— Ну, 12-й же год мы прошли. Год, когда марианы-майянцы, предсказывали качественный переход в другую формацию. А сегодня ученые уже доказали, что у нас активировались определенные центры. Они начинают работать в унисон с центрами, которые начали работать и у Земли — их не было до этого. И протон стал легче, а, соответственно, когда протон стал легче, как маленькая частичка человеческого организма и вообще Вселенной, то происходит изменение реальности.

— А куда мы идем?

— В свет. Поэтому сегодня мы генетически начинаем вспоминать свои предыдущие воплощения как собственное "Я", и, находясь возле Белухи, ты имеешь возможность четко чувствовать духовные составляющие этой великой горы, можешь разговаривать с духами — они тебе дают такую возможность. Ребенок до 4-5 лет имеет такую возможность — помнить, разговаривать и видеть — но затем социум ее закрывает, ему говорят, что это нереально, невозможно, и как только ему сказали, что это нереально и невозможно, естественно, ребенок закрывается. Сегодня мы начинаем эти вещи видеть. И те люди, которые, как я в свое время, сталкивались с энергетикой. И будучи главным биоэнерготерапевтом края в свое время, я участвовал в создании ассоциации ясновидящих, курировал по линии Крайздрава. Это мне очень близко, меня обучали в Китае именно этому направлению — чувствовать, слышать, видеть, собирать энергию, общаться с природой и получать от нее силу и энергию, чтобы можно было лечить людей.

— В Китае у кого вы обучались?

— В Китае у меня был учитель Цуй Фу Мин — один из основателей школы цигун. Он был здесь на Алтае, 6 месяцев работал с нами, и я очень много почерпнул. Потом на стажировке уже завершил эту работу на одной из первых ступеней. До мастерства, конечно, далеко, но достаточно много получил информации.

— Вот вы говорите: славянская культура, Китай… Как это все стыкуется?

— Очень легко. Человек, Земля, Вселенная, даосизм. Человек — клетка, у которой есть миссия, предназначение, цели, задачи, реализация, результат. Это вписано в матушку-землю и вписано во Вселенную, и есть твой путь — Дао. У славян, когда мы говорим "славянин", то когда мы переведем это слово, мы видим "слава", "ян" и "ин". Чего вдруг славянин славит "ин" и "ян"? И "крестьянин" — "крест", "ян" и "ин" — чего вдруг в нашем русском языке появилась номенклатура китайского языка? Мы же опять не задаем вопросов и не изучаем эти вещи, а когда ты погружаешься в культуру, то ты видишь, что очень многие вещи похожи. Точно так же, как у китайцев "ци" — энергия, у японцев — "киа", а у нас — "жи". И когда приходишь опять же к Белухе, там растет "жи-молость". Когда переводишь это слово, то видишь, что энергия жизни находится непосредственно в этой ягоде, которую испокон считают ягодой молодости, силы, энергии. А если еще глубже перевести, то там "ость" материнского начала, то есть материнской силы и возможности.

— То есть эту ягоду нужно есть пригоршнями?

— Да. Эта ягода хорошо стимулирует и иммунитет, и другие биологически активные процессы внутри нас и восстанавливает человеческий организм, и, наверное, поэтому ее очень много кто любит на Белухе и на других горах. Она очень вкусная и горьковатая…

— Перешли к питанию: вы заказали морковный сок — это ваш обязательный пункт рациона?

— Когда пью кофе, пью и морковный сок.

— Это вкусовые пристрастия или какие-то полезные вещи?

— Ну, и полезные вещи тоже. Конечно, диета важна.

— Вы придерживаетесь правильного питания?

— Я больше ем клетчатки, по желанию ем мясо, но сейчас меньше — больше рыбы, и обязательно пью много воды — 2,5-3 литра в день. Ну и, конечно, двигательная активность обязательна.

— Вы чаще в кафе питаетесь или сами готовите?

— Жена готовит. Я больше предпочитаю пищу, приготовленную руками мамы и жены — тех близких людей, которые могут приготовить пищу. Не люблю кушать в кафе.

Это возвращение традиционной культуры, и оно идет в современной упаковке: многие вещи, с которыми я столкнулся, те люди, которые снова возвращаются в обрядовую систему, они забывают, что мы живем в 21 веке, и сегодня не форма определяет сознание, а сознание определяет форму, поэтому если ты истинный славянин, человек с большой буквы, соответственно, важно то, что находится внутри тебя, а не снаружи. Поэтому бороды, волосы, все остальное как некий древний атрибут, к которому возвращались наши предки, чтобы быть ближе к Космосу, на мой взгляд, на сегодняшний день все это не работает. Мы же форму создали, но внутри у тебя все может абсолютно не соответствовать. И сегодня, когда ты видишь, насколько у человека развито "эго" и он не может согласиться — сегодня они ортодоксы, все становятся ортодоксами. Очень мало людей, которые могут сказать: "Ну да, я согласен с тобой, и твое направление — одно из". И да, это верно: если ты через форму приходишь к сознанию, ближе становишься к Богу — ну и слава Богу.

— А что такое, с вашей точки зрения, экология души?

— Экология души — это когда ты в себе тренируешь или воспитываешь приятие: приятие других форм, другого поведения. Я назвал свою программу "Стань мастером спорта" — не по спорту, а по жизни. Вот здесь как раз мы заходим на психологию 21 века, где содержатся программы, которые живут в нашем подсознании и с которыми мы пришли в этот мир. И они, в первую очередь, у меня проявляются, когда я не понимаю другую форму — слово, поступок, действие, либо визуально. Например, как мы ловим раздражение? Первая фаза этой программы — когда она активируется в непринятие, то есть я не принимаю другого человека либо то, о чем он говорит. Вторая фаза — мы начинаем раздражаться. Русский — великий язык: "оделся" — "одел себя". Когда мы начинаем "разражать-ся" — "раздражаем себя" тем, что мы не принимаем другого человека. То есть это активация той программы, которая заложена внутри нас. И нам сегодня, в 21 веке, как говорят психологи, нужно обратить на это внимание. Мы на это не обращаем внимания, переходим на следующую фазу — начинаем злиться — тем, что не принимаем и раздражаемся. Когда мы начинаем "злить себя", проходит небольшое время, и мы начинаем "взрывать-ся", взрывать себя эмоциями, которые находятся у нас. Либо мы взрываемся, либо оставляем эти эмоции в себе. Ну, это как скороварка, в которой варится это все: либо этот пар, который вылетает наружу, обжигает сначала нас и тех, кто находится напротив, либо мы сохраняем этот пар внутри себя и начинаем сгорать изнутри. И та, и другая форма не экологична ни для тебя, ни для другого человека. Поэтому очень важно для того, чтобы не совершать эти действия, научиться реагировать на первой фазе. Когда я не принимаю человека, важно себе сказать: "О, это интересно, это про меня, а не про него… Что у меня неэффективно, что у меня болит? Что мне нужно пролечить в самом себе, чтобы справиться с тем, что у меня болит?". И вот здесь и возникает экология, когда люди, не интересные тебе, нозящие тебя, вызывающие у тебя раздражение появляются в твоем окружении, значит, твоя задача — просто рассмотреть в них тех врачей и партнеров, которые помогают тебе стать сильнее.

— То есть не прекратить с ними общение, а именно попытаться в зеркале увидеть?

— Тут две формы: "я осознал, я понял, и, соответственно, я для себя сделал правильный вывод, я принял этого человека, простил его, и, тем не менее, я понимаю, что у меня нет желания с ним общаться" — ну и не общайся. А если ты хочешь дальше развить свой дух и развивать свое приятие этой формы, то продолжи с ним общение и за чашечкой чая попробуй с ним выстроить диалог. Я назвал это "Выстроить отношения за чашкой чая" — когда мы садимся, опять же возвращаемся в традицию: шестой день назывался "днем милования", когда муж с женой садились за стол и начинали говорить. И вот они, выясняя друг с другом отношения за чашечкой чая, не вставали из-за стола, пока не выяснят все в спокойной милой беседе, а детей они заранее отдавали родителям. Затем они шли в баню, и жена не била скалкой своего мужа, а выкатывала из него различные хвори, а он в ответ ее парил веником, отвечая ей взаимностью. И в итоге рождались у Богородицы и Бога здоровые дети — "роженята". Эти традиции переходили, и наше государство российское было сильно именно духом наших сограждан, которые были чисты в своих помыслах и по-настоящему славили правду, стояли за правду. Не было этой социальной шизофрении: думаю одно, говорю второе, а действую по-другому.

— Раздражение — это страх?

— Так и есть: страх — это сдерживающая программа, которая проявляется таким образом.

— Что есть природа страха? Где он рождается?

— Великий Тайсон сказал: "Если бы у меня не было страха, я бы никогда не стал чемпионом мира по боксу". Просто один человек, понимая, что страх — это активирующая его составляющая, дающая ему силы и возможности, если он погружается в этот страх, справляется с ним и становится сильнее. Если же он идет на поводу у страха, то, соответственно, он слабеет. Страх — это как катализатор, который находится внутри нас: он дает нам возможность понять себя, разобраться в себе глубже и понять, что у тебя не работает с точки зрения опять же экологии нашей души.

— Как избавляться от страха?

— Его нужно принимать. Но тебе нужно сначала его идентифицировать, про что он, потому что страх имеет четкие определенные границы.

— Говорят, корни всех проблем взрослого человека идут от взаимоотношений с мамой…

— Мальчик берет от мамы.

— А девочка?

— А девочка — от папы.

— Только?

— Мальчика мама вдохновляет, соответственно, он становится настоящим мужчиной. Для девочки мама является образом для подражания, а папа — примером для подражания. Папа дает движок детям, мама дает бензин. Если мы понимаем емкость движка, условно говоря, 3,5 литра или 5 литров, то, конечно, он будет "лететь", но папе еще надо стать таким. Мама, если она будет закладывать качественный 98-й бензин, даже если движок будет 1,5, или 1,6, или 1,8, то этот движок будет так же уверенно двигаться по дороге жизни. Поэтому от женщины как от Богородицы зависит очень многое: она рождает Богов.

— Вы затронули вопрос выбора. Это же очень важный, принципиальный момент: человек делает выбор, несет ответственность за этот выбор, и в итоге он получает то, что он получает в жизни. А вот как сделать правильно выбор? Есть вообще понятие правильного выбора?

— Его нет — правильного либо неправильного выбора. Любой выбор — он правильный. Другое дело — ты осознан или нет в своем выборе, ты понимаешь, для чего это тебе, важно или нет. Когда ты что-то хочешь сделать, ты сначала прописываешь намерение, чего ты хочешь, и в этом намерении ты пишешь цели, задачи, сроки и исполнение. Затем ты начинаешь действовать исходя из этого. Ты берешь обязательства перед собой и обществом, в котором ты живешь, ну или семьей хотя бы: я обязуюсь это сделать. И вот здесь включается сила духа: да, я сказал, я сделал, я — мужчина, и мое слово — закон, и это слово кует опять же мама.

— А женщина?

— А девочка делает то же самое, но она является вдохновительницей. Ей нужно учиться быть слабой, как ни странно. Это ее предназначение, ее миссия. Вот вам, женщинам, быть слабой очень трудно: вам трудно просить, трудно разговаривать с нами, а когда мальчик маленький, то с ним нужно разговаривать: "Дорогой, я могу тебя попросить пропылесосить ковер? Сходи, пожалуйста, за хлебом, потому что мама очень устала". Она в себе воспитывает мудрость, находясь под юрисдикцией и защитой отца, а потом своего мужа. И очень важно быть слабой и мудрой, ее сила — в слабости, в ее умении коммуницировать, вдохновлять, поддерживать, заботиться, наполнять. Поэтому она в себе воспитывает Королеву, Хозяйку, Любовницу и Дочь. Ее основное предназначение — именно в мудрости. А если мудрость, к сожалению, нарушена, возникают перекосы: рождается амазонка, которая начинает творить эту жизнь и притеснять своего мужчину, указывая на то, что он никто. Почему? А потому что ей хочется в собственных глазах казаться кем-то, и чем больше она унижает своего мужчину, тем больше растет. Это опять же подсознательная вещь, которая делается неосознанно.

— Прочитав эти слова, женщины — на сайте Amic.ru их 50% — возмутятся: "А что делать, если он лежит на диване, а я пашу?"

— А вот и заключается в этом: предназначение женщины — научиться вдохновлять тех, которые лежат на диване. Но если он уже бесперспективный, с ним сесть, поговорить по-хорошему, и сказать: "Дорогой, если ты хочешь лежать на диване, я принимаю твою позицию, но ты лежи где-нибудь в другом месте". Потому что если ты будешь находиться в состоянии обиды, категоричности, неприятия, то ты как раз создаешь дискомфортный мир в своей душе, экологии там никакой нет. А женщина, для того, чтобы мужчина рос и развивался, должна быть счастливой. Самая главная задача мужчин — сделать вас, женщин, счастливыми. И при этом вам нужно нас катализировать на это.

— Все так звучит — правильно. А между тем читательницы спрашивают: "Как быть-то? С чего начать? Что сделать?"

— Первое, что нужно сделать — принять себя. Я могу быть несовершенной. Да, я могу неправильно воспринимать мир, своего мужа, себя. Принять: я такая, какая я есть; я такой, какой я есть, — это первый шаг. Понять, затем принять, затем проработать, простить и в дальнейшем отпустить. Я назвал это "закон понятия, принятия и прощения". Четыре "П": понять, принять, проработать, простить... и отпустить.

— И еще один важный момент, который вы точно знаете и понимаете, — про энергии в бизнесе...

— Раньше было время технологии, сегодня время энергии. И если люди начинают это правильно понимать, создавая это благо в своем продукте, наполняя его энергией чести, совести и качества, то, соответственно, оно делается. Условно говоря, я всегда своим на фабрике говорю: "Ребят, делайте диван, как своей маме, папе. Он продастся гораздо быстрее". Менеджер — то же самое: сесть не технологично к своему клиенту, а с душой, потому что клиенту очень важно уважение, внимание и профессионализм, поэтому ты дай ему их, и тогда он останется удовлетворен именно той услугой, которую ты создашь. Это целая культура.

— Это касается и денег?

— Энергия денег — это такая же энергия. Все есть энергия, и есть энергообмен. Так, есть благо — продукт или услуга, которые мы создаем. Ты сначала отдаешь — внимание, уважение, профессионализм. Что ты взамен получаешь? Ты получаешь деньги, благодарность клиента и удовлетворение от работы. А потом ты идешь и отдаешь эту благодарность: в магазине покупаешь продукты, в спортзале — тренировки, покупаешь другие материальные вещи. Ты благодаришь уже других. Обмен энергиями — он начинается с самого утра, когда ты благословляешься на подъем. Ты сначала берешь хороший качественный сон, пробуждение хорошее, зарядку, берешь качественный завтрак в кругу семьи под хорошую мелодию, берешь качественную поездку до работы, то есть не выбиваешься из духа, и, приходя, ты уже начинаешь давать. Вот если "беру-даю-получаю-отдаю" как формулу успеха в бизнесе ты используешь, то, соответственно, ты успешен. Энергия двигается по кругу.

— Какие книги вы рекомендуете прочесть?

— Молодым рекомендую "Трансформатор" Дмитрия Портнягина, от Артема Рублева — "Предназначение". Соня Чокет, Лиз Бурбо, тот же Норбеков — у него есть много интересных вещей, я лично с ним знаком и горжусь этой встречей и общением. Луиза Хей, Олег Гадецкий — очень комфортно и понятно объясняет законы третьего тысячелетия. Одно хочу сказать: главное — это действие. Не мысль, а действие. Нет действия правильного и неправильного: даже если ты что-то сделаешь неправильно, ничего страшного — это опыт, который тебе очень важен для твоего развития и роста. Потому что для каждого главное предназначение — это развиваться и расти.