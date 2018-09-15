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Теплую, но ветреную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 15 сентября.

"В отдельных районах дождь, возможна гроза", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +18...+23 градуса. Ветер будет юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров.

В Барнауле будет преимущественно без осадков. Дневные температуры в краевой столице составят +19...+21 градус. Ветер будет юго-западный с порывами до 17 метров в секунду.