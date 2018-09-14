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В Гарварде были объявлены лауреаты Шнобелевской премии (The IgNobel Prize) за 2018 год — пародийной научной премии, которую каждый год присуждают за научные исследования, заставляющие "сначала смеяться, а потом задуматься". Об этом пишет "Интерфакс".

Организаторы премии отметили работы, посвященные использованию магических кукол вуду против несправедливых начальников, американских горок для выведения камней из почек, почтовых марок — для фиксации эрекции, а слюны — как чистящего средства.

Уточняется, что победители получили символ премии и 10 триллионов зимбабвийских долларов.

Всего было десять номинаций. В медицинской награда досталась Марку Митчеллу и Дэвиду Уортингеру из США за проверку гипотезы о положительном влиянии поездок на американских горках на выход камней из почек. Уортингер в одноминутной речи поблагодарил своего пациента, который за две поездки на американских горках сумел избавиться от двух камней.

Премию в области антропологии получил Томас Перссон и его коллеги за обнаружение того, что в зоопарке шимпанзе подражают людям так же часто и так же хорошо, как люди подражают поведению шимпанзе.

Премия в сфере биологии досталась ученым под руководством Пауля Бехера. Они доказали, что феромоны единственной самки дрозофилы могут испортить бокал вина и профессиональные дегустаторы могут почувствовать данные феромоны даже в ничтожных концентрациях и, таким образом, определить вино, в котором была муха.

Химическая премия отошла работе, которая была посвящена выяснению вопроса: насколько хороша человеческая слюна в качестве чистящего средства. Паула Рому с коллегами исследовали слюну с помощью хроматографа и определили ключевой компонент, который обеспечивает эти качества, — альфа-амилазу.

Приз в номинации "медицинское образование" получил Акира Хориучи за работу, посвященную тем данным, которые он смог получить в процессе самоколоноскопии в сидячем положении. Лауреат вышел на сцену с колоноскопом и почти показал процедуру на себе.

"Литературная" премия досталась Тее Блейклер и ее коллегам за доказательство того факта, что большинство людей, которые пользуются сложными технологиями или гаджетами, не читают инструкции к ним и поэтому не используют все их функции — просто потому что не знают о них. Блейклер вышла на сцену в белом сарафане, украшенном красной аббревиатурой RTFM (c английского — "Читайте проклятую инструкцию").

Лауреатом премии в номинации "питание" стал британец Джеймс Коул, вычисливший, что калорийность питания в случае каннибализма значительно ниже диеты, основанной на использовании мяcа животного происхождения.

Шнобелевской Премией мира награждены Франсиско Алонсо с коллегами за точные количественные измерения частоты, причин и последствий перебранок и проклятий при вождении автомобиля.

Приз в номинации "репродуктивная медицина" достался Джону Барри, Брюсу Бланку и Мишелю Буало за использование почтовых марок для определения ночной эрекции. Они отметили, что их способ оказался крайне простым на фоне использовавшихся ранее инструментальных методов, например, плетизмографии.

Премия по экономике присуждена группе под руководством Линди Хань Ю Лян. Лауреаты исследовали, насколько эффективно для сотрудников использовать магические куклы вуду против придирчивого и несправедливого начальника. Утверждается, что магия не работает, но успокоиться помогает.

В конце лауреатов ждал приз "триумфальное рукопожатие" Оливера Харта, а после этого прозвучала традиционная прощальная речь из четырех слов "Good buy, good buy".