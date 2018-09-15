Фото: avito.ru

Двухуровневую квартиру площадью 180 квадратных метров продают на улице Антона Петрова в Барнауле за 8,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Четырехкомнатное жилье расположено на последних уровнях 10-этажного кирпичного дома рядом с Мизюлинской рощей.

"Квартира в двух уровнях. Отличное состояние, встроенная мебель, бытовая техника, три спальни, два санузла. Авторский ремонт. Охраняемая территория и парковка, видеонаблюдение", — отмечает автор объявления, подчеркивая, что жилье находится в районе с развитой инфраструктурой.