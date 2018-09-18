Рынок дополнительного образования по английскому языку переполнен: кружки, студии, центры, репетиторы, онлайн-школы, обилие сложных и непонятных терминов… Как во всем этом разобраться и понять, что же нужно именно вашему ребенку? Попробуем разобраться вместе.

ТРИ КРИТЕРИЯ ГРАМОТНОГО ВЫБОРА

На основе школьной программы. Если для вас оценка в школе играет не последнюю роль, то стоит уделить внимание курсам, которые разработаны на основе школьной программы и помогают ребятам не только быстро подтянуть грамматику и пополнить словарный запас, но и значительно улучшить успеваемость в школе.

Если для вас оценка в школе играет не последнюю роль, то стоит уделить внимание курсам, которые разработаны на основе школьной программы и помогают ребятам не только быстро подтянуть грамматику и пополнить словарный запас, но и значительно улучшить успеваемость в школе. Внимание каждому. Следует обратить внимание на количество детей в группе. Идеальный вариант — не более 6 человек: это позволит педагогу уделить достаточное внимание каждому ученику и помочь с выполнением домашнего задания.

Следует обратить внимание на количество детей в группе. Идеальный вариант — не более 6 человек: это позволит педагогу уделить достаточное внимание каждому ученику и помочь с выполнением домашнего задания. Знакомство с педагогом. Обязательно познакомьтесь с педагогом лично: помимо наличия высшего образования, он должен уметь мотивировать ребят на изучение английского языка и поддерживать дружескую и непринужденную обстановку на уроке.

ОПЫТНЫЕ ПЕДАГОГИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Одним из немногих центров, которые могут похвастаться грамотно продуманной программой, индивидуальным подходом и строгими образовательными принципами, является Step Up: занятия здесь проходят в дружелюбной обстановке в классах, оборудованных современной техникой. На уроках в Центре ребята с удовольствием изучают английские слова, практикуют чтение, играют в образовательные игры, используя новейшие технологии.

Записаться на пробное занятие и убедиться, как много ваш ребенок может узнать всего за один урок, вы можете по телефону 8-983-556-2929.

Центр иностранных языков и карьеры STEP UP

г. Барнаул, ул. Гоголя, 36,

Телефон: +7-983-556-2929

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