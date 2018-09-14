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Центробанк РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу, 14 сентября, решил повысить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта - до 7,5 %. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что это первое повышение ключевой ставки Банка России с декабря 2014 года. Тогда на фоне обвала рубля к доллару и евро ЦБ в течение недели поднял ставку с 9,5% до 10,5%, а затем — сразу до 17%.

До этого дня Банк России три раза подряд оставлял ставку неизменной. В июльском релизе регулятор объяснял решение тем, что что баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Также ЦБ отмечал неопределенность относительно внешних условий и неясность того, как на инфляционные ожидания населения повлияет повышение налога на добавленную стоимость в начале следующего года.

Издание отмечает, что с того момента обстановка на рынках значительно изменилась. В августе Госдеп США объявил о планах ввести антироссийские санкции на фоне "дела Скрипалей". Также был опубликован сенатский законопроект расширения санкций в отношении Москвы. Это спровоцировало массовый выход иностранных инвесторов из российских инструментов. Средняя доходность гособлигаций РФ (по индексу RGBI) с начала августа выросла к 10 сентября с 7,68% до 9,1% (максимальный уровень с июня 2016 года). Рубль успел обновить более чем двухлетние минимумы к доллару и евро. На фоне турбулентности на финансовых рынках ЦБ до конца сентября отказался от закупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, а ведомство несколько раз не могло провести аукционы по размещению ОФЗ.

4 сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что факторов, которые говорят в пользу снижения ставки, немного, также есть значительное число факторов в пользу сохранения ставки. При этом она признала существование факторов, позволяющих "положить на стол" вопрос возможного повышения ставки. Уже после ее слов власти сделали несколько заявление не в пользу ужесточения денежно-кредитной политики регулятора. Так, российский премьер Дмитрий Медведев говорил, что "нужно перейти от нейтрального к стимулирующему регулированию сферы кредитования", а помощник президента Андрей Белоусов оценил повышение ставки как "крайне нежелательное действие", которое затормозит инвестиционную активность и приведет к дополнительным бюджетным расходам.