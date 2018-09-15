Большой участок проспекта Ленина перекроют в Барнауле в обе стороны в субботу, 15 сентября, в связи с проведением Всероссийского дня бега "Кросс нации-2018".

В итоге сегодня проехать с 09:00 до 16:00 по главной транспортной магистрали города не удастся в границах проспекта Строителей и улицы Никитина.

Участники допускаются до старта только при наличии допуска врача. Всего на "Кроссе Нации-2018" будет представлены четыре дистанции: на два, четыре, восемь и 10 километров.

Регистрация участников — с 08:30 до 11:00. Церемония открытия — в 11:30.

Старты на дистанции два километра намечены на 12:00. В 12:15 начнется забег на четыре километра, а в 12:50 — стартуют участники бега на восемь и 10 километров.

В связи с проведением мероприятия изменится схема движения автобусов и троллейбусов: