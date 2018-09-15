Большой участок проспекта Ленина перекроют в Барнауле в обе стороны в субботу, 15 сентября, в связи с проведением Всероссийского дня бега "Кросс нации-2018".
В итоге сегодня проехать с 09:00 до 16:00 по главной транспортной магистрали города не удастся в границах проспекта Строителей и улицы Никитина.
Участники допускаются до старта только при наличии допуска врача. Всего на "Кроссе Нации-2018" будет представлены четыре дистанции: на два, четыре, восемь и 10 километров.
Регистрация участников — с 08:30 до 11:00. Церемония открытия — в 11:30.
Старты на дистанции два километра намечены на 12:00. В 12:15 начнется забег на четыре километра, а в 12:50 — стартуют участники бега на восемь и 10 километров.
В связи с проведением мероприятия изменится схема движения автобусов и троллейбусов:
- по маршрутам №1, 10, 24, 25: …проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Социалистический – ЛДП "Спартак-2", в обратном направлении: ЛДП "Спартак-2" – проспект Социалистический – улица Пушкина – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина, далее – по маршрутам;
- по маршрутам №29, 35, 53, 144: …проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Льва Толстого – улица Максима Горького – площадь имени В.Н. Баварина, далее – по маршрутам; в обратном направлении: …площадь имени В.Н. Баварина – улица Максима Горького – улица Льва Толстого – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Ленина, далее – по маршрутам;
- по троллейбусным маршрутам №1, 7: …проспект Ленина – проспект Строителей – "площадь Победы", в обратном направлении: "площадь Победы" – проспект Строителей – проспект Ленина, далее – по маршрутам;
- по маршруту №41: …проспект Ленина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении: улица Партизанская – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Ленина, далее – по маршруту;
- по маршруту №6: …проспект Ленина – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Анатолия – "остановка Элеватор", в обратном направлении: "остановка Элеватор" – улица Анатолия – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Ленина, далее – по маршруту;
- по маршрутам №33, 109, 109оп: …проспект Калинина – проспект Строителей – проспект Красноармейский – улица Аванесова, далее – по маршрутам, в обратном направлении: улица Аванесова – проспект Красноармейский – проспект Строителей – проспект Калинина, далее – по маршрутам;
- по маршруту №78: …проспект Комсомольский – улица Льва Толстого – улица Максима Горького – улица Мамонтова – ЛДП "Спартак-2", в обратном направлении: ЛДП "Спартак-2" – улица Мамонтова – проспект Ленина – улица Гоголя – проспект Комсомольский, далее – по маршруту;
- по маршруту №20: …проспект Строителей – проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицей Ползунова – "площадь Спартака"; в обратном направлении: "площадь Спартака" – проспект Красноармейский – проспект Строителей, далее – по маршруту;
- по маршруту №55: …"остановка площадь Победы" – проспект Красноармейский – улица Аванесова, далее – по маршруту; в обратном направлении: улица Аванесова – проспект Красноармейский – "остановка площадь Победы";
- по маршрутам №19, 27, 110: …проспект Строителей – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Льва Толстого – улица Максима Горького – улица Мамонтова – ЛДП "Спартак-2", в обратном направлении: ЛДП "Спартак-2" – улица Мамонтова – улица Максима Горького – улица Льва Толстого – проспект Комсомольский – улица Советская – проспект Строителей, далее – по маршрутам.
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