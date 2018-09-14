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Около 60% опрошенных ВЦИОМ россиян поддержали идею о запрете продажи спиртного лицам младше 21 года. Об этом пишет "Российская газета".

Отмечается, что при этом "сухой закон" для всех, то есть полный запрет продажи спиртного поддержали лишь 12% респондентов.

Большинство россиян считает, что именно ограничение продажи по возрасту даст результат как мера по борьбе с алкоголизмом. На втором месте находится пропаганда здорового образа жизни.

Введение уголовное ответственности за распитие спиртных напитков и появление в состоянии опьянения в общественных местах поддержали уже 33% участников опроса.

Опрос проводился 6 сентября 2018 года серди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.