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Более чем в трети — в 30 из 85 — российских регионов за 2017 год выросла смертность от рака. Об этом пишет РБК, ссылаясь на итоги анализа, проведенного Общероссийским народным фронтом и фондом "Здоровье", данные Минздрава по заболеваемости и выявляемости онкологических заболеваний в 2016-2017 гг.

Хуже всего ситуация наблюдается в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%), Калмыкии (6,8%) и Севастополе (6,5%). В целом по РФ, согласно результатам исследования, смертность от рака упала с 198,9 случая на 100 000 населения в 2016 году до 194,2 на 100 000 в 2017 году (на 2,4%).

В минувшем году на 3% выросло число впервые выявленного рака. По мнению экспертов, данный показатель должен расти вслед за онконастороженностью врачей, более тщательной диганостикой.

Самый большой рост выявляемости — в Чукотском автономном округе (на 33,1%), Хабаровском крае (14,2%), Амурской области (11,5%), Крыму (9%) и Чувашии (8,5%). Хуже всего с этим обстоит дело, согласно прошлогодним данным, в Калмыкии и Якутии: в этих регионах рак диагностируют на последних стадиях в 53 и 52,6% случаев соответственно. За ними по данному показателю в пятерку входят Магаданская область (49%), Дагестан (47,3%) и Бурятия (46,9%).

Всего в прошлом году соотношение злокачественных новообразований, которые врачи выявили на ранних и поздних стадиях, составило 55,6% к 39%. Два года назад это оно составляло 54,7% к 39,6%. Оставшаяся доля — неустановленная стадия.

Сообщается, что в прошлом году 22,5% пациентов умерли в течение года с момента обнаружения заболевания. Это довольно критично, подчеркивает ОНФ. Показатель снизился за год на 0,7%. В 57 регионах показатель одногодичной летальности выше среднероссийского; лидеры — Чукотский автономный округ (33,6%), Якутия (32,1%), Хакасия (30,3%), Еврейская автономная область (29,8%), Тульская область (29,2%).