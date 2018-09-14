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Усложнение экзаменов по русскому языку в девятых и одиннадцатых классах не планируется. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

"Что касается русского языка, то... никаких усложнений в экзаменах не планируется. Ни в 9-м классе, ни в 11-м классе," — сказал Кравцов в ответ на вопрос одного из участников встречи о том, с чем связано усложнение ГИА по русскому языку.

Глава ведомства подчеркнул, что итоги ЕГЭ действуют четыре года, поэтому менять уровень сложности нельзя, "важна стабильность в проведении ЕГЭ".

"Единственное, что дополняется, это устная часть, собеседование при допуске к аттестации в 9-х классах. Не думаю, что это усложнение", — заявил министр, отметив, что это является возможностью оценить устную речь.

Также директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова добавила, в ЕГЭ по русскому языку есть важное изменение.

"Оно [изменение] носит штатный характер... В этом году мы отказались от аргументации мнения с опорой на литературный материал в сочинении по русскому языку и перешли к так называемому функциональному чтению, смысловому чтению, когда, текст, который попадется на экзамене каждого участника, вот именно с этим текстом нужно будет работать, именно к нему нужно будет выражать свое отношение, искать аргументы по своим позициям внутри этого текста без домашних заготовок," — приводит агентство ее слова

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