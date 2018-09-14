Фото: washingtonpost.com

В Америке ураган "Флоренс" достиг побережья Северной Каролины и вызвал наводнения в штате. Об этом пишет RT, ссылаясь на CNN.

Издание добавляет, что в городе Нью-Берн экстренные службы спасли порядка 100 человек.

Одна из местных жительниц отметила, что ее дом затопило в считанные секунды. "Воды было по пояс", — цитирует издание женщину.

Чиновники призвали местных жителей укрыться в самых высоких точках своих домов, включая крышу.

Также сообщается, что в гостиницу были эвакуированы свыше 60 жителей города Джэксонвилл.

Канал отмечает, что из-за урагана на восточном побережье Соединенных Штатов отменили порядка 1,3 тысячи авиарейсов.