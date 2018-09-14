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Сочинские чиновники отказались от покупки столов и стульев за 6,2 миллиона рублей для "торжественных совещаний" после предостережения надзорного ведомства. Пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщается, в сентябре администрация Сочи объявила электронный аукцион на приобретение мебели в зал торжественных совместных совещаний на 150 мест с начальной ценой контракта 6,2 миллиона рублей. Цена закупки спровоцировала публикацию статьи об этом в интернете и внимание к готовящейся сделке прокуратуры.

Проверка аукционной документации выявила, что к закупаемой мебели установлены избыточные требования, информирует надзорное ведомство.

"В частности, мебель должна быть выполнена из массива твердых пород дерева, с обивкой из натуральной полуанилиновой кожи высшей категории, а также декоративной отделкой из ценных пород дерева, что не отвечает понятию муниципальных нужд и может привести к неэффективному использованию бюджетных средств", — говорится в сообщении.

В связи с найденными нарушениями директору муниципального заказчика объявлено предостережение, "в результате чего в этот же день указанная закупка была отменена", отмечает пресс-служба.