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Дома для отдыха таксистов у столичных аэропортов намерен открыть один из сервисов по заказу такси у "Шереметьево" и "Домодедово". Об этом сообщает РИА Новости.

Они появиться до конца этого года, отмечается в сообщении сервиса, который реализует проект. Его стоимость составит 50 миллионов рублей.

Там таксисты смогут перекусить, принять душ, отдохнуть, а не будут стоят рядом с аэропортами на обочине.

Сейчас в нескольких километрах от столичных аэропортов уже есть стоянки для ожидания. Но водители считают, что они слишком далеко от воздушных гаваней и подъезжают поближе к аэропортам, ожидают заказа там, чтобы первым на него откликнуться.