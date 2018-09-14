Фото: zamoskvorech.caoinform.ru
МВД РФ начнет переходить на вычислительные комплексы и программное обеспечение российского производства в 2019 году. Пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение ведомства.
"По результатам апробации вычислительные комплексы и программное обеспечение российского производства планируются к постановке на снабжение в органах внутренних дел Российской Федерации с целью дальнейшего планомерного внедрения в 2019 году", — говорится в сообщении.
При этом ведомство отмечает, что все средства защиты информации МВД РФ произведены российскими компаниями.
В настоящее время на базе УМВД России по Калужской области развернут опытный полигон по проведению тестирования, апробации, внедрению отечественных средств вычислительной техники, коммутационного оборудования и программного обеспечения российского производства.
Комментарии
во оно глючить и тормозить то будет и ни с чем не совместимое напрочь
Российские? Или игре волк ловит яйца дадут вторую жизнь - типа волк с ядерным двигателем ловит яйца-невидимки?
Астра линух.