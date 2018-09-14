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В Санкт-Петербурге могут запретить несогласованные выступления уличных музыкантов. Предложение о корректировке закона о массовых культурно-массовых мероприятиях обсуждалось на заседании комитета по законодательству петербургского парламента.

Как пояснил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок, существующая редакция закона разрабатывалась в 90-хх годах и уже устарела. Будет создана рабочая группа, которая займется поправками к закону.

По данным издания "Фонтанка.ру", присутствовавшие на заседании комитета чиновники Смольного отметили, что уличные концерты и другие частные культурные мероприятия почти не регулируются действующим законодательством. При этом привлечь к ответственности уличных музыкантов достаточно сложно.