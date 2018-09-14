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Режим чрезвычайной ситуации будет введен в пятницу в городе Армянск и близлежащих селах на севере Крыма, где ранее произошел выброс из-за испарения кислотонакопителя химзавода "Крымский титан". Такое заявление сделал замначальника крымского управления по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС РФ Алексей Фридман, пишет РИА Новости.

"Основываясь на данных Роспотребнадзора, которые нам выдают более пяти ПДК, они подразумевают собой введение режима ЧС. Сейчас имеется превышение ПДК более пяти раз и есть основания для введения данного режима", — сказал Фридман журналистам.

Режим будет действовать в Армянске и близлежащих территориях.

Фридман пояснил, что никаких дополнительных ограничений и мероприятий вводиться не будет, введение режима ЧС позволит использовать средства из резервного фонда.

"Мероприятия по специальной обработке территории, как продолжались, так и продолжаются. Все рекомендации действуют, никаких дополнительных мероприятий проводиться не будет. Мониторинг проводится", — сказал он.

В свою очередь вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко сообщил, что режим ЧС будет введен до конца текущего дня.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Четвертого сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Угрозы для жизни и здоровья населения, по заверению специалистов, не было.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.