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Законопроект, который законодательно закрепляет понятие "фитнес", внесен в Госдуму. Его авторами выступил глава комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев и член комитета, экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации Дмитрий Пирог, пишет ТАСС.

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект включает в себя дополнения действующего законодательства, в том числе закрепление понятия "фитнес", "отражающего особенности и специфику оказания соответствующих услуг, а также положения, касающиеся регулирования деятельности в сфере фитнеса, осуществляемую спортивными клубами, тренерами и иными специалистами в области физической культуры и спорта". Изменения хотят внести в ФЗ "О физкультуре и спорте".

По словам авторов, в прошлом году число любителей фитнеса в РФ превысило 5,2 миллиона человек, при этом в действующем законодательстве вопрос правового регулирования фитнеса "должным образом не отражен".

Кроме этого, документ вводит статью, которая устанавливает, что фитнес-услуги должны оказываться не только в соответствии с законом "О физкультуре", но и с национальными и профессиональными стандартами, стандартами организаций, "принимаемыми с учетом норм, утвержденных общероссийской общественной организацией в области фитнеса".