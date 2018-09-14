Фото: youtube.com

Рэпер Егор Крид вместе с певцом Филиппом Киркоровым снялись в клипе на песню под названием "Цвет настроения черный". Ролик был опубликован на YouTube-канале лейбла Black Star в пятницу, 14 сентября, и собрал на момент написания заметки уже свыше 800 тысяч просмотров.

В клипе, снятом по мотивам одного из предыдущих хитов Киркорова — "Цвет настроения синий", рэпер Тимати предлагает Киркорову стать членом лейбла Black Star. Наряженный в перья исполнитель договаривается с рэперами о совместной работе и затем появляется в кадре в черной одежде и лежит на кресле татуировщика.

Также Крид и Киркоров предстают перед зрителями в образах персонажей сериала "Во все тяжкие".

В конце клипа в Крида стреляют из пистолета в отместку за "за нашего короля Филиппа Бедросовича". Особенностью ролика является большое наличие рекламы разнообразных продуктов и сервисов.