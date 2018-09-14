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Потерявшуюся двухлетнюю девочку смогли найти в трех километрах от места пропажи в Кстовском районе Нижегородской области, включив запись голоса мамы по громкоговорителю. Об этом в пятницу, 14 сентября, пишет РИА Новости, ссылаясь на командира поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергея Шухрина.

Уточняется, что малышка пропала в поселке Ветчак. Она вместе с мамой и сестрой-близнецом гуляла с собакой и, когда мама отвлеклась на убежавшего пса, ушла в неизвестном направлении.

По словам Шухрина, в районе сразу же были перекрыты подходы к реке и дороге, а также сделана запись голоса мамы на громкую связь. "Включили через громкоговорители. Услышав голос мамы, девочка вышла с поля, где ее не было видно среди очень высокой травы, к искавшим ее людям", — цитирует его агентство.

Волонтер Ярослав Гунин уточняет, что вышедшую на дорогу девочку подхватил на руки полицейский, сообщивший всем по рации, что ребенок найден.

"Девочка жива и здорова, ее передали маме", — добавил он.

По словам волонтера, к месту поиска ребенка оперативно съехалось свыше 200 человек - волонтеров, полицейских, сотрудников СК и местных жителей.